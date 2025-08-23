एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

16th Asian Shooting Championship: भारत के अर्जुन बाबूता और एलावेनिल वलारिवान ने शनिवार को कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने चीन की डिंगके लू और शिनलू पेंग को 17-11 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया।

शुरुआती राउंड में चीनी जोड़ी आगे चल रही थी, लेकिन शुरुआत में 9.5 और 10.1 के शॉट के साथ लड़खड़ाने वाली भारतीय जोड़ी ने बाद के राउंड में शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में शीर्ष पर रहने के बाद, यह एलावेनिल का इस स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक था। इससे पहले, बबुता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में टीम स्वर्ण पदक जीता था।