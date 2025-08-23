  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

16th Asian Shooting Championship: भारत के अर्जुन बाबूता और एलावेनिल वलारिवान ने शनिवार को कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने चीन की डिंगके लू और शिनलू पेंग को 17-11 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया।

By Abhimanyu 
Updated Date

16th Asian Shooting Championship: भारत के अर्जुन बाबूता और एलावेनिल वलारिवान ने शनिवार को कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने चीन की डिंगके लू और शिनलू पेंग को 17-11 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया।

पढ़ें :- Manu Bhaker ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता डबल ब्रॉन्ज मेडल

शुरुआती राउंड में चीनी जोड़ी आगे चल रही थी, लेकिन शुरुआत में 9.5 और 10.1 के शॉट के साथ लड़खड़ाने वाली भारतीय जोड़ी ने बाद के राउंड में शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में शीर्ष पर रहने के बाद, यह एलावेनिल का इस स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक था। इससे पहले, बबुता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में टीम स्वर्ण पदक जीता था।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'रोहित-कोहली अभी वनडे खेलेंगे ही, फेयरवेल की बात लोग क्यों करने लगे...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दी तीखी प्रतिक्रिया

'रोहित-कोहली अभी वनडे खेलेंगे ही, फेयरवेल की बात लोग क्यों करने लगे...'...

एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

एलावेनिल वलारिवान और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने किया कमाल, 16वीं एशियाई...

भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो हम उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं?

भारत-पाक मैच पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने PM मोदी से पूछा-...

'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली मैच...' राज्य के खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने किया कंफर्म

'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली...

शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर अड़े; BCCI लेगी अंतिम फैसला

शुभमन गिल को हुआ वायरल फीवर, फिर भी दलीप ट्रॉफी खेलने पर...

MRA–ISL Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF और FSDL को एक हफ्ते में बातचीत से समाधान निकालने का दिया निर्देश; अगली सुनवाई 28 अगस्त को

MRA–ISL Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF और FSDL को एक हफ्ते में...