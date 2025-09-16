Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

लखनऊ में बारिश के कारण कौशल महोत्सव की रौनक वो नहीं रही जो हर साल देखने को मिलता था । प्लेसमेंट काउंटर में कीचड़ और पानी भरा होने के कारण कंपनी के प्रतिनिधि बाहर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद युवाओं को वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया है। कई प्रयासों सुबह 11:30 तक साक्षात्कार की प्रकिया शुरू नहीं हुई है।काल्विन कॉलेज कैंपस में दो दिवसीय कौशल महोत्सव की शुरुआत हुई जहां बारिश और प्रशासन के कारण नौकरी तो दूर दोपहर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। दरअसल प्लेसमेंट बोर्ड पर कंपनियों के डिटेल्स दिये गए थे।

इसमें कंपनी, पद, स्थान, वेतन और युवाओं की शैक्षिक योग्यता सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए मौके पर जिलाधिकारी विशाख जी, सीडीओ अजय जैन, आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, पुलिस के अधिकारी व अन्य मौजूद हैं।कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से महोत्सव के लिए की गई अच्छी ख़ासी व्यवस्था युवाओं के किसि काम नहीं आई। विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि 100 से अधिक बड़ी कंपनियों में 20 से 25 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

दो दिवसीय कौशल महोत्सव में एग्जिबीशन भी लगाया गया है। जहां युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी जा रही है। चयनित युवाओं को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे।बारिश से कॉल्विन कॉलेज के फील्ड्स में पानी भरने से युवाओं को वेटिंग हाल और इधर-ऊधर मैदान में शरण लेनी पड़ी।