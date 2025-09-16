  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

लखनऊ में बारिश के कारण  कौशल महोत्सव की रौनक वो नहीं रही जो हर साल देखने को मिलता था । प्लेसमेंट काउंटर में कीचड़ और पानी भरा होने के कारण  कंपनी के प्रतिनिधि बाहर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद युवाओं को वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया है। कई प्रयासों सुबह 11:30 तक साक्षात्कार की प्रकिया शुरू नहीं हुई है।काल्विन कॉलेज कैंपस में दो दिवसीय कौशल महोत्सव की शुरुआत हुई जहां बारिश और प्रशासन  के कारण नौकरी तो दूर  दोपहर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। दरअसल प्लेसमेंट बोर्ड पर कंपनियों के डिटेल्स दिये गए थे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लखनऊ में बारिश के कारण  कौशल महोत्सव की रौनक वो नहीं रही जो हर साल देखने को मिलता था ।  प्लेसमेंट काउंटर में कीचड़ और पानी भरा होने के कारण  कंपनी के प्रतिनिधि बाहर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद युवाओं को वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया है। कई प्रयासों सुबह 11:30 तक साक्षात्कार की प्रकिया शुरू नहीं हुई है।काल्विन कॉलेज कैंपस में दो दिवसीय कौशल महोत्सव की शुरुआत हुई जहां बारिश और प्रशासन  के कारण नौकरी तो दूर  दोपहर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। दरअसल प्लेसमेंट बोर्ड पर कंपनियों के डिटेल्स दिये गए थे।

पढ़ें :- Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

इसमें कंपनी, पद, स्थान, वेतन और युवाओं की शैक्षिक योग्यता सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए मौके पर जिलाधिकारी विशाख जी, सीडीओ अजय जैन, आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, पुलिस के अधिकारी व अन्य मौजूद हैं।कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से महोत्सव के लिए की गई अच्छी ख़ासी व्यवस्था युवाओं के किसि काम नहीं आई। विभाग के अफसरों ने दावा किया है  कि 100 से अधिक बड़ी कंपनियों में 20 से 25 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

दो दिवसीय कौशल महोत्सव में एग्जिबीशन भी लगाया गया है। जहां युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी जा रही है। चयनित युवाओं को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे।बारिश से कॉल्विन कॉलेज के फील्ड्स में पानी भरने से युवाओं को वेटिंग हाल और इधर-ऊधर मैदान में शरण लेनी पड़ी।

 

पढ़ें :- Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी के साथ बढ़ावा देने का कार्य किया: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, TET अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार

यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, TET अनिवार्यता मामले पर...

Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा...

Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू ,कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू...

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित, विपक्ष हमलावर

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित,...