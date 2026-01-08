3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 16GB RAM के साथ POCO M8 5G भारत में लॉन्च, चेक करें- डिटेल्स

POCO M8 5G launched in India: शाओमी (Xiaomi) के सब-ब्रांड पोको (POCO) ने भारतीय मार्केट में POCO M8 5G लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस, 6.77″ 3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 SoC और 4 बड़े OS अपडेट के साथ आता है। देश में इसे तीन स्टोरेज वेरिएंट और इतने ही कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। आइये, POCO M8 5G के प्रमुख स्पेसिफिकेशंस और उपलब्धता के बारे में जान लेते हैं-

POCO M8 5G के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.77″ 3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह 100% DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है और 68.7 बिलियन रंगों को डिस्प्ले कर सकता है। आंखों की सुरक्षा के लिए, डिस्प्ले में TÜV ट्रिपल सर्टिफिकेशन है, जिसमें TÜV लो ब्लू लाइट, TÜV फ्लिकर-फ्री और TÜV सर्केडियन सर्टिफिकेशन शामिल हैं। यह 80 निट्स से कम पर 3840Hz PWM डिमिंग और 80 निट्स से ऊपर DC डिमिंग को भी सपोर्ट करता है। इसकी मोटाई 7.35mm है, वजन 178 ग्राम है और इसमें 3D कर्व्ड बॉडी डिज़ाइन है।

POCO M8 5G में Snapdragon 6 Gen 3 SoC है, जिसका दावा किया गया AnTuTu V11 स्कोर 825,000 से ज़्यादा है, जो POCO के अनुसार पिछली जेनरेशन से 83 प्रतिशत ज़्यादा है। इसमें कुल 16GB तक RAM मिलती है, जिसमें 8GB फिजिकल RAM और अतिरिक्त 8GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन शामिल है। इसमें 256GB तक इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन Android 15 पर आधारित Xiaomi HyperOS 2 पर चलता है और इसमें Google Gemini के साथ-साथ Google के साथ Circle to Search भी इंटीग्रेटेड है। POCO ने चार बड़े Android OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट की पुष्टि की है, जिसमें HyperOS 3.0 को भविष्य में रोलआउट करने की योजना है।

फोन में 50MP का डुअल AI रियर कैमरा है जिसमें लाइट फ्यूजन 400 लार्ज-अपर्चर सेंसर, 2× इन-सेंसर ज़ूम और स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है। इसमें 20MP का सेल्फी कैमरा है जिसमें AI-एन्हांस्ड पोर्ट्रेट क्लैरिटी और फ्रंट और रियर दोनों कैमरों पर ऑटोमैटिक पोर्ट्रेट डिटेक्शन है। कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर्स में लाइव फोटो, रेट्रो फिल्म कैमरा मोड, AI मैजिक इरेज़र प्रो, AI स्काई रिप्लेसमेंट और AI रिफ्लेक्शन रिमूवल शामिल हैं।

इसमें 5520mAh की EV-ग्रेड सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह सामान्य इस्तेमाल पर 1.6 दिन तक की बैटरी लाइफ देती है। इस्तेमाल के दावों में 25+ घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, 19+ घंटे यूट्यूब स्ट्रीमिंग, 9+ घंटे लगातार गेमिंग, 18+ घंटे व्हाट्सएप चैटिंग, या 10+ घंटे GPS नेविगेशन शामिल हैं। चार्जिंग फीचर्स में 45W फास्ट चार्जिंग (28 मिनट में 1% से 50%), 18W रिवर्स चार्जिंग, बैटरी हेल्थ 4.0, और TÜV-सर्टिफाइड 5-साल की बैटरी ड्यूरेबिलिटी शामिल है, जिसमें 1600 चार्ज साइकिल के बाद 80% तक कैपेसिटी बनी रहती है।

ऑडियो के लिए, डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो और 300% तक वॉल्यूम बूस्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। ड्यूरेबिलिटी फीचर्स में IP66 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, वेट टच 2.0, एंटी-ड्रॉप और स्क्रैच प्रोटेक्शन, SGS MIL-STD-810 सर्टिफिकेशन, और 1.7 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंस टेस्ट शामिल हैं।

POCO M8 5G की कीमत और उपलब्धता

Poco M8 5G को तीन कलर ऑप्शन – कार्बन ब्लैक, ग्लेशियल ब्लू और फ्रॉस्ट सिल्वर में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से Flipkart पर पहली सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने POCO M8 5G के लिए एक इंट्रोडक्टरी लॉन्च ऑफर की घोषणा की है, जिसमें सभी डिस्काउंट के बाद प्रभावी कीमतें ₹15,999 से शुरू होंगी। इस ऑफर के तहत, खरीदार ₹2,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और साथ ही ₹1,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत ₹18,999 की रेगुलर कीमत से घटकर ₹15,999 हो जाएगी। इसी तरह, 8GB+128GB वेरिएंट ₹19,999 की असली कीमत के मुकाबले ₹16,999 में मिलेगा, जबकि टॉप-एंड 8GB+256GB मॉडल की कीमत ₹21,999 से घटकर ₹18,999 हो जाएगी। यह इंट्रोडक्टरी ऑफर 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली सेल के पहले 12 घंटों के लिए वैलिड रहेगा।