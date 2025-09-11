कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुछ थानेदार कैबिनेट मंत्री और विधायक की भी बात नहीं सुनते हैं। थानेदार के इस रवैए से नाराज होकर यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को पत्र लिखा है। उन्होंने झांसी के थानेदार आनन्द सिंह पर कार्रवाई की मांग की है।

कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने अपने पत्र में लिखा कि, विधायक राजीव सिंह ‘परीछा’ ने पत्र लिखकर, झांसी के थाना सीपरी बाजार में तैनात थाना प्रभारी आनन्द सिंह के व्यवहार की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि, एक सितंबर को प्रभारी मंत्री के रूप में झांसी दौरे पर पहुंची तो विधायक राजीव सिंह ‘परीछा’ ने मुझसे भेंट की और थाना प्रभारी आनन्द सिंह की शिकायत करते हुए बताया कि, वो मुझसे व्यक्तित रंजिश रखते है तथा सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते है और बार-बार यह कहते हैं कि मुझे जो करना था वह कर लिया।

विधायक की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने थाना प्रभारी को बुलाया और संबंधित प्रकरण की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने पत्र में लिखा कि, आनन्द सिंह बातचीत करते करते बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। मेरे द्वारा कहा गया कि आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हो और आप किसके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। उन्होंने कहा कि, विधायक जी द्वारा थाना प्रभारी को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के साथ ही बर्खास्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने पत्र में लिखा कि, थाना प्रभारी सीपरी बाजार झांसी के विरूद्ध विभागीय /अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।