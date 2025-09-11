  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को लिखा पत्र

कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को लिखा पत्र

कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने अपने पत्र में लिखा कि, विधायक राजीव सिंह 'परीछा' ने पत्र लिखकर, झांसी के थाना सीपरी बाजार में तैनात थाना प्रभारी आनन्द सिंह के व्यवहार की शिकायत की थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुछ थानेदार कैबिनेट मंत्री और विधायक की भी बात नहीं सुनते हैं। थानेदार के इस रवैए से नाराज होकर यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को पत्र लिखा है। उन्होंने झांसी के थानेदार आनन्द सिंह पर कार्रवाई की मांग की है।

पढ़ें :- मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने अपने पत्र में लिखा कि, विधायक राजीव सिंह ‘परीछा’ ने पत्र लिखकर, झांसी के थाना सीपरी बाजार में तैनात थाना प्रभारी आनन्द सिंह के व्यवहार की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि, एक सितंबर को प्रभारी मंत्री के रूप में झांसी दौरे पर पहुंची तो विधायक राजीव सिंह ‘परीछा’ ने मुझसे भेंट की और थाना प्रभारी आनन्द सिंह की शिकायत करते हुए बताया कि, वो मुझसे व्यक्तित रंजिश रखते है तथा सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते है और बार-बार यह कहते हैं कि मुझे जो करना था वह कर लिया।

विधायक की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने थाना प्रभारी को बुलाया और संबंधित प्रकरण की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने पत्र में लिखा कि, आनन्द सिंह बातचीत करते करते बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। मेरे द्वारा कहा गया कि आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हो और आप किसके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। उन्होंने कहा कि, विधायक जी द्वारा थाना प्रभारी को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के साथ ही बर्खास्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने पत्र में लिखा कि, थाना प्रभारी सीपरी बाजार झांसी के विरूद्ध विभागीय /अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

कानुपर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की...

तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे गड्ढे में पलटी, दो की मौत

तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे...

कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी मौर्य ने प्रमुख सचिव गृह और DGP को लिखा पत्र

कैबिनेट मंत्री से थाना प्रभारी ने की अमर्यादित भाषा में बात, बेबीरानी...

UP News : बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा, भारी फोर्स तैनात

UP News : बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को 31...

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

Ramleela 2025 : प्रयागराज की रामलीला में 120 साल पुराने सिंहासन पर विराजमान होंगे श्री राम

Ramleela 2025 : प्रयागराज की रामलीला में 120 साल पुराने सिंहासन पर...