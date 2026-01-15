प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म ‘द ब्लफ’ का ट्रेलर रिलीज, खूनी एक्शन अवतार ने मचाया तहलका

The Bluff Trailer : ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस (Global actress Priyanka Chopra Jonas) की अपकमिंग फिल्म ‘द ब्लफ’ (The Bluff) का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट और चर्चा शुरू हो गई है। ट्रेलर को प्रियंका ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, This only ends with the sand soaked in blood, यानी फिल्म एक बेहद रोमांचक और खून-खराबे से भरी कहानी पेश करने वाली है। ये फिल्म 25 फरवरी 2026 को अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज होगी, जिससे भारत और दुनिया के दर्शक इसे सीधे अपने घर पर देख सकेंगे।

‘द ब्लफ’ (The Bluff) एक एक्शन-एडवेंचर थ्रिलर कहानी है, जिसमें प्रियंका एक समुद्री डाकू एर्सेल ब्लडी मैरी बॉडेन की भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक शांत जीवन जी रही वह अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने खौफनाक अतीत का सामना करती है। जिसके बाद उन्हें उसके पुरानी दुनिया में वापस आता है और उसे छुपे राज, खून-खराबा और युद्ध का सामना करना पड़ता है। ट्रेलर में प्रियंका का एक्शन अवतार बेहद खतरनाक और दमदार लग रहा है।

एक्ट्रेस तलवारबाजी, एक्शनपैक लड़ाइयां और जबरदस्त कॉम्बैट सीन कर रही हैं, जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग भी तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रियंका के साथ कार्ल अर्बन भी लीड रोल में हैं, जो फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा तेमुएरा मॉरिसन, इस्माइल क्रूज कॉर्डोबा, साफिया ओकले-ग्रीन और अन्य कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का डायरेक्शन फ्रैंक ई फ्लावर्स ने किया है।

सबसे बड़ी हिंदी-हॉलीवुड प्रोजेक्ट

फैंस सोशल मीडिया पर ट्रेलर के रिलीज के बाद से रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियंका का यह नया किरदार उन्हें एक अलग तरीके की एक्शन हीरोइन के रूप में देखने को मिलेगा। एक्ट्रेस के कुछ फैन्स इसे साल 2026 की सबसे बड़ी हिंदी-हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में से एक बता रहे हैं। ट्रेलर में प्रियंका के कुछ डायलॉग भी कमाल के हैं, जिसमें से एक है कि तुम्हारे पिता ने केवल मुझसे खाना बनाने के लिए शादी नहीं की। ये उस सीन का हिस्सा है, जहां उनकी बेटी उनके नए किरदार पर सवाल उठाती है।