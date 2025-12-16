मनरेगा की जगह VB-G RAM G बिल संसद में पेश, विपक्ष ने ‘महात्मा गांधी’ का नाम हटाने का किया जोरदार विरोध

  1. हिन्दी समाचार
VB-G RAM G bill introduced in Parliament: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ग्रामीण रोज़गार पर VB-G RAM G बिल पेश किया। इस बिल को पेश करते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि सरकार न सिर्फ महात्मा गांधी में विश्वास करती है, बल्कि उनके सिद्धांतों का पालन भी करती है। पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ज़्यादा काम किया है। हालांकि, इस दौरान विपक्ष ने इसमें से महात्मा गांधी का नाम "हटाने" पर कड़ा विरोध जताया। जिसके बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

By Abhimanyu 
लोकसभा में रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 के लिए विकसित भारत गारंटी पेश करने के बाद, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “महात्मा गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं। गांधी जी और पंडित दीनदयाल दोनों का यही संकल्प था कि सबसे गरीब लोगों का कल्याण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम उनके सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और उन्हीं के आधार पर कई गरीबी उन्मूलन योजनाएं चला रहे हैं… पहले कांग्रेस पार्टी ने जवाहर रोज़गार योजना का नाम बदला था, तो क्या उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान माना गया था?”

बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “इस बिल को जल्दबाजी में, सदन की सलाह लिए बिना और बिना किसी चर्चा के पास नहीं किया जाना चाहिए। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को एक नया बिल पेश करना चाहिए… महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी वे मेरे परिवार के सदस्य जैसे थे। यह पूरे देश की भावना है। इस बिल को आगे की चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। किसी की ज़िद और पूर्वाग्रह की वजह से कोई बिल पेश और पास नहीं किया जाना चाहिए।”

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो मौजूदा ग्रामीण रोज़गार कानून मनरेगा की जगह लेने जा रहा है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “नाम बदलने के पीछे कारण यह है कि वे 100 दिन की रोज़गार योजना को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं…” समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आत्मा को जगाया था। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज भाजपा के पास करने के लिए कुछ नया नहीं है, और इसीलिए वे नाम बदल रहे हैं।”

