विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात

नई दिल्ली। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम (World Cup winning Indian women’s cricket team) ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से मुलाकात की। भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विश्व कप विजेता टीम भारत का प्रतिबिंब है। वे विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों और विभिन्न परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वे एक टीम इंडिया हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 (ICC Women’s Cricket World Cup 2025) की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से कहा कि मैं यहां चैंपियनों के बीच आकर बहुत खुश हूं। दुनिया भर में भारतीय आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। आज दुनिया भारत के साथ जश्न मना रही है। मैं कामना करती हूं कि आप सभी देश को गौरवान्वित करते रहें। भारत का आईसीसी महिला विश्व कप पर कब्जा करने का वर्षों का सपना आखिरकार 2005 और 2017 के फाइनल में दो दिल टूटने के बाद पूरा हुआ है। क्योंकि उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया।