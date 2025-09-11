भारत-पाक मैच के खिलाफ देश में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन, शिवसेना ने ‘सिंदूर रक्षा अभियान’ का किया ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
'Sindoor Raksha Abhiyan' against India-Pakistan Match: यूएई में चल रहे एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाना है। इस मैच के खिलाफ देश में बड़े विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप के विनर, रनरअप और प्लेयर ऑफ द सीरीज को मिलेगा कितना पैसा? प्राइज मनी की डिटेल्स आयी सामने

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मुकाबले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने प्रेसवार्ता में कहा, “…हम इस भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे। महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और हमारा अभियान ‘सिंदूर रक्षा अभियान’ है।” उन्होंने कहा, “आपने (केंद्र सरकार ने) कहा था कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे। अगर पानी और खून साथ-साथ नहीं बहेंगे, तो खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे चलेंगे? यह देशद्रोह है, बेशर्मी है।”

राउत ने आगे कहा, “ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी जारी है। पहलगाम में हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया। उनका दर्द, दुख और गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। आज भी वे सदमे में हैं। और आप लोग अबू धाबी में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। यह बेशर्मी है, यह देशद्रोह है। मेरा सवाल भाजपा से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल से है। इसमें आपकी कोई भूमिका है या नहीं?”

