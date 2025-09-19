  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ये वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी का दिगाम चोरी हो गया है…देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना

ये वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी का दिगाम चोरी हो गया है…देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और वो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने Gen Z की चर्चा कर देश का सियासी हलचल बढ़ा दी है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और वो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने Gen Z की चर्चा कर देश का सियासी हलचल बढ़ा दी है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है और दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं।

पढ़ें :- सुप्रिया श्रीनेत, बोलीं-मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नसें खिंच रही हैं और भाजपा दर्द को हो रहा है, दोनों का क्या संबंध है?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, मैंने पहले कहा था कि ये वोट चोरी का मामला नहीं है। राहुल गांधी का दिगाम चोरी हो गया है, जब दिमाग चोरी होता है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। साथ ही कह कि, मैंने पहले ही कहा था कि, इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है और संविधान में तैयार की गई सभी व्यवस्थाओं को ये नकारने का काम करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, अब तो उन्होंने अपने शहरी माओवादी होने का सबूत भी दे दिया है वह शहरी माओवादी वाली भाषा बोल रहे हैं कि Gen Z को आकर संवैधानिक सरकार को उल्ट देना चाहिए….उन्हें जो एडवाइज देते हैं वो सारे शहरी माओवादी के विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत के Gen Z जो हैं वो संविधान में विश्वास रखते हैं।

राहुल गांधी ने ​किया था पोस्ट
राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें देश के युवा, देश के छात्र, देश के ‘जेन-जेड’ संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद!

पढ़ें :- 'केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही हटा दिए गए थे 42000 वोट...' राहुल के बाद AAP ने किया वोट काटने का दावा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ये वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी का दिगाम चोरी हो गया है...देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना

ये वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी का दिगाम चोरी...

मैसूर दहशहरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विपक्ष की याचिका- बानू मुश्ताक ही करेंगी उद्घाटन

मैसूर दहशहरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विपक्ष की याचिका-...

सपा नेता आजम खान की रिहाई अटकी, ये बड़ी वजह आई सामने

सपा नेता आजम खान की रिहाई अटकी, ये बड़ी वजह आई सामने

भाजपा ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप, पीएम आवास में यासीन मलिक को खिलाई गई बिरयानी

भाजपा ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप, पीएम...

एमडीए ने रेलवे की जमीन का रास्ता दिखा कर बेच दिये 123 EWS मकान, अब रेलवे कर रहा हैं रास्ता बंद, नगर विधायक क्षेत्रवासियों से मिलने पहुंचे

एमडीए ने रेलवे की जमीन का रास्ता दिखा कर बेच दिये 123...

बिहार चुनाव: घोड़े की सवारी कर तेजस्वी यादव ने दी छोटे सरकार को चुनौती- देखे वीडियो

बिहार चुनाव: घोड़े की सवारी कर तेजस्वी यादव ने दी छोटे सरकार...