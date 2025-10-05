Viral video: युवक ने दोस्त के साथ किया ऐसा प्रैंक, यूजर्स नहीं रोक पा रहे हंसी

  1. हिन्दी समाचार
प्रैंक एक ऐसा चीज़ है जिसके जो आज कल दोस्ती में आम बन चुका है।  प्रैंक के चक्कर में कई लोग बीमारी की शिकार हो गए हैं लेकिन फिर भी लोग मस्ती मज़ाक करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोस्तों का एक ग्रुप एक सबसे करीबी दोस्त के साथ प्रैंक कर मजे लेते हुए दिख रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कैसे प्रैंक होने के बाद आदमी पानी से भरे तालाब गिर जाता है। वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर मजे लिए हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्स पर वायरल हो रहा वीडियो

बता दें कि  एक्स पर इस वीडियो को @jtanu98 नामक हैंडल से ‘ऐसे दोस्तों से हमेशा सावधान और सतर्क रहें’ कैप्शन के साथ शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का पानी के आगे झुककर खड़ा है तभी किनारे से उसका एक दोस्त आता है और उछलकर बिना पानी में गिरे हुए आगे बढ़ जाता है हालांकि जब दूसरे दोस्त की बारी आती है तो उसके उछलते ही लड़का लेट जाता है। इससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है। ये देखने के बाद कोने में खड़े बच्चे और अन्य दोनों दोस्त उसकी मौज लेने लगते हैं।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक यूजर ने इस पर लिखा है कि, ‘बेचारे को तालाब में कुदा दिया।’ दूसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘दोस्त तो डुबा देंगे।’ तीसरे यूजर ने लिखा है कि, ‘ऐसे दोस्त हों तो अलर्ट रहना ही पड़ता है, वरना धोखा पक्का है!’

 

