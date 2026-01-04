‘धुरंधर’ डायलॉग के साथ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का चुनावी कैंपेन वीडियो किया लॉन्च, बोले- सर कट जाएगें लेकिन दिल्ली के दरिंदों के सामने हम झुकेंगे नहीं...

  1. हिन्दी समाचार
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी अपने नए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की बंगाल यात्रा को लेकर एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें फिल्म ‘धुरंधर’ के डायलॉग इस्तेमाल किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

इस वीडियो में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  का संदेश ‘घायल हूं इसीलिए घातक हूं’ सामने रखा गया है, जिसे पार्टी के नए कैंपेन की टैगलाइन के तौर पर पेश किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने एक महीने तक चलने वाले चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले दिन ही टीएमसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections)  की औपचारिक घोषणा से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  ने एक माह का कैंपेन शुरू किया है। इसकी शुरुआत में पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें फिल्म ‘धुरंधर’ के डायलॉग ‘घायल हूं, इसलिए घातक हूं’ का संदेश दिया गया है।

बताते चलें कि दो से तीन दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  ने चुनाव आयोग (ECI) के साथ करीब ढाई घंटे बैठक की थी। इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब EVM के बजाय ‘सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम’ के जरिए वोटर लिस्ट (Electoral Rolls) में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है।

वीडियो के जरिए पार्टी ने आगामी चुनावों से पहले अपनी रणनीति और आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि यह कैंपेन आने वाले दिनों में और तेज होगा और अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  की बंगाल यात्रा के साथ इसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, AAP और RJD सहित विपक्षी दलों से अपील की कि वे समझें कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल कर रही है।

