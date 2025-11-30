फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान के पुलिस अफसर की पत्नी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर’ (Film 'Dhurandhar') की रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में कराची के दिवंगत पुलिस अधिकारी चौधरी असलम (Late police officer Chaudhry Aslam) के किरदार को दिखाया गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) की रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में कराची के दिवंगत पुलिस अधिकारी चौधरी असलम (Late police officer Chaudhry Aslam) के किरदार को दिखाया गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब उनकी पत्नी नौरीन असलम (Naureen Aslam) ने फिल्म के मेकर्स को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। पढ़िए क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

आपको बताते चलें कि फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) में संजय दत्त ने कराची के दिवंगत पुलिस अधिकारी चौधरी असलम (Late police officer Chaudhry Aslam) का किरदार निभाया है। बताया जाता है कि उन्हें क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाना जाता था। अब पीटीआई (PTI) के हवाले से खबर है कि दिवंगत अधिकारी की पत्नी नौरीन असलम (Naureen Aslam)  ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म में उनके पति की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया या बदनाम किया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगी।

दिवंगत अधिकारी की पत्नी ने ट्रेलर पर जताई आपत्ति

पीटीआई (PTI)  से बातचीत में दिवंगत पुलिस अधिकारी की पत्नी ने फिल्म ‘धुंरधर’ (Film ‘Dhurandhar’)  के ट्रेलर के डायलॉग पर आपत्ति जताई, जिसमें असलम को शैतान और जिन्न की संतान बताया गया। दिवंगत अधिकारी की पत्नी ने कहा कि ‘हम मुसलमान हैं और ऐसे शब्द न केवल असलम के लिए बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमानजनक हैं, जो एक सरल, ईमानदार महिला थीं। अगर मैं देखूंगी कि फिल्म में मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया गया है या उनके खिलाफ कोई दुष्प्रचार किया गया है, तो मैं निश्चित रूप से सभी प्रकार के कानूनी कदम उठाऊंगी।’

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

आदित्य धर (Aditya Dhar) द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’)  में दमदार स्टारकास्ट नजर आने वाले हैं। इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। माना जा रहा है कि यह एक स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म होगी।

