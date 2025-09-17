PM Modi 75th birthday : पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने किया Call कर किया Wish , टैरिफ और ट्रेड डील पर बनेगी बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज हर कई विश कर रहा है। जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। बता दें की ट्रंप ने सोशल मेडिया के जरिये बताया की पीएम मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए भारतीय नेता का आभार जताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले फोन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं अमेरिका के तरफ से ऐसा बर्ताव देखकर टैरिफ में सुधार होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज हर कई विश कर रहा है। जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। बता दें की ट्रंप ने सोशल मेडिया के जरिये बताया की पीएम मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए भारतीय नेता का आभार जताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले फोन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं अमेरिका के तरफ से ऐसा बर्ताव देखकर टैरिफ में सुधार होने की उम्मीद है।
बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद.’’ उन्होंने अपने संदेश के नीचे राष्ट्रपति डीजेटी लिखा. इसके बाद पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया और जन्मदिन पर ट्रंप के फोन कॉल और बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद.’
Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
पढ़ें :- US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र में ध्वस्त, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो आरोपों से किया इनकार
उन्होंने कहा, ‘आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक एवं वैश्विक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.’ ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध को लेकर पीएम ने धन्यवाद किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पीएम के पास फोन तब किया जब भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर नयी दिल्ली में बातचीत कि नयी दौर शुरू थी।