  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. PM Modi 75th birthday : पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने किया Call कर किया Wish , टैरिफ और ट्रेड डील पर बनेगी बात?

PM Modi 75th birthday : पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने किया Call कर किया Wish , टैरिफ और ट्रेड डील पर बनेगी बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज हर कई विश कर रहा है। जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। बता दें की ट्रंप ने सोशल मेडिया के जरिये बताया की पीएम मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी।  इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए भारतीय नेता का आभार जताया।  ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले फोन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं अमेरिका के तरफ से ऐसा बर्ताव देखकर टैरिफ में  सुधार  होने की उम्मीद है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज हर कई विश कर रहा है। जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। बता दें की ट्रंप ने सोशल मेडिया के जरिये बताया की पीएम मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी।  इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए भारतीय नेता का आभार जताया।  ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले फोन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं अमेरिका के तरफ से ऐसा बर्ताव देखकर टैरिफ में  सुधार  होने की उम्मीद है।

पढ़ें :- PM Modi's 75th Birthday: राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर राहुल गांधी तक तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद.’’ उन्होंने अपने संदेश के नीचे राष्ट्रपति डीजेटी लिखा. इसके  बाद पीएम मोदी ने  ‘एक्स’ पर पोस्ट किया और जन्मदिन पर ट्रंप के फोन कॉल और बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद.’

उन्होंने कहा, ‘आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक एवं वैश्विक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.’ ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध को लेकर पीएम ने धन्यवाद किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने  पीएम के पास फोन तब किया जब भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर नयी दिल्ली में बातचीत कि नयी दौर शुरू थी।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM Modi 75th birthday : पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने किया Call कर किया Wish , टैरिफ और ट्रेड डील पर बनेगी बात?

PM Modi 75th birthday : पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने...

 Mali :  माली में आतंकियों ने दर्जनों फ्यूल ट्रकों पर किया हमला , आयातित ईंधन की आवाजाही पूरी तरह ठप

 Mali :  माली में आतंकियों ने दर्जनों फ्यूल ट्रकों पर किया हमला...

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया...

VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए थे चीथड़े, जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला सच

VIDEO VIRAL- Operation Sindoor में मसूद अजहर की फैमिली के उड़ गए...

US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र में ध्वस्त, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो आरोपों से किया इनकार

US-Venezuela Conflict : अमेरिका ने वेनेजुएला की दूसरी नाव को किया समुद्र...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...