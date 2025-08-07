आज से ट्रंप का भारत पर 25 प्रतिशत Tariff होगा लागू, अतिरिक्त टैरिफ अभी नहीं होगा प्रभावी

Trump’s tariffs on India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और अन्य देशों पर लगाए गए नए टैरिफ नियम आज, गुरुवार से लागू हो रहे हैं। शुरुआती 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 21 दिन बाद, यानी 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के इन “रेसिप्रोकल” टैरिफ का असर सीधे तौर पर देश के निर्यात, व्यापारिक संबंधों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है। वहीं, ट्रंप के मनमाने टैरिफ्स से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है।

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ रूस के साथ व्यापार के चलते जुर्माना लगाने की बात कही थी। वहीं, 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका कारण भारत द्वारा रूस से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कच्चे तेल की खरीद को बताया। अब भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा। भारत रूस से व्यापार कर रहा एक मात्र ऐसा देश है जिसके खिलाफ ट्रंप ने “सेकेंडरी टैरिफ” का इस्तेमाल किया है।