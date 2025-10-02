  1. हिन्दी समाचार
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस के दो विमान आपस में टकराए, एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित ला गार्डिया हवाई अड्डे (LaGuardia Airport) पर बुधवार को दो विमान टैक्सीवे पर आपस में टकरा गए है। दोनों विमान डेल्टा एयरलाइंस की सहायक कंपनी एंडेवर एयर के तरफ से संचालित होते थे। इस हादसे में एक यात्री घायल हुआ है।

न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York) शहर स्थित ला गार्डिया हवाई अड्डे (LaGuardia Airport) पर बुधवार को दो विमान टैक्सीवे पर आपस में टकरा गए है। दोनों विमान डेल्टा एयरलाइंस (Delta Airlines) की सहायक कंपनी एंडेवर एयर (Endeavor Air)  के तरफ से संचालित होते थे। इस हादसे में एक यात्री घायल हुआ है। हादसे के बाद दोनों विमानों में सवार यात्रियों को नीचे उतारकर बस के जरिए टर्मिनल तक ले जाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) ने हवाई अड्डा प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, एक विमान लैंडिंग के बाद गेट की ओर जा रहा था, तभी रात 9:58 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक दूसरा विमान उससे टकरा गया, जो टेकऑफ की तैयारी में था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक विमान का पंख पूरी तरह से टूट गया है। घायल यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों विमान बॉम्बार्डियर सीआरजे-900 मॉडल (Bombardier CRJ-900 models) के थे।

डेल्टा एयरलाइंस का आया बयान

डेल्टा एयरलाइंस (Delta Airlines)  ने बयान में कहा कि यह धीमी रफ्तार की टक्कर एंडेवर एयर (Endeavor Air)  की दो उड़ानों के बीच हुई- एक उड़ान (5047) नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट से आ रही थी और दूसरी उड़ान (5155) जो वर्जीनिया के रोअनोक के लिए रवाना होने वाली थी। एयरलाइन के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चला है कि उड़ान-5155 का एक पंख उड़ान-5047 के शरीर से टकराया। एक फ्लाइट अटेंडेंट को हल्की चोट लगी, जिसे मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे अस्पताल भेजा गया।

दोनों विमानों में कितने लोग सवार थे?

सीबीएस न्यूज के मुताबिक, उड़ान-5155 में कुल 32 लोग सवार थे, जिनमें 28 यात्री और चार क्रू सदस्य थे। उड़ान-5047 में 61 लोग सवार थे, जिसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान 5047 में सवार एक पत्रकार ने टक्कर के बाद दूसरे विमान के टूटे पंख का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। वीडियो में फ्लाइट का पायलट इंटरकॉम पर यात्रियों से कहता सुनाई देता है- ऐसा लग रहा है कि कोई विमान हमसे टकरा गया है।’

यात्रियों को ठहराया गया होटल में , बुक की गईं नई उड़ानें 

फिलहाल, टक्कर की वजह साफ नहीं हो पाई है। हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि इस घटना का हवाईअड्डे के बाकी संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों विमानों के यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार कर शटल बसों के जरिए टर्मिनल तक पहुंचाया गया। एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों को जरूरत थी, उन्हें होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई और गुरुवार को उनके लिए नई उड़ानों की गईं।

डेल्टा एयरलाइंस (Delta Airlines)  ने बयान में कहा कि हमारी टीम न्यूयॉर्क-ला गार्डिया हवाई अड्डे (LaGuardia Airport) पर यात्रियों का ध्यान रख रही है। एंडेवर एयर (Endeavor Air) के तरफ से संचालित दो विमानों की धीमी रफ्तार वाली टक्कर की जांच में हम सभी अधिकारियों के साथ जरूरी सहयोग करेंगे। हमारे लिए सबसे अहम बात हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा है। इस असुविधा के लिए हम अपने यात्रियों से माफी मांगते हैं।

