  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त…

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त…

अंडर 19 एशिया कप 2025 (Under-19 Asia Cup 2025) में पहला मैच खेलने उतरे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने 171 रनों की ऐतिहिसक पारी खेलकर तबाही मचा दी है। 14 साल वैभव ने सिर्फ 95 रनों पर यह पारी खेली और दुनिया को दिखा दिया कि उनके कितना दमखम है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: अंडर 19 एशिया कप 2025 (Under-19 Asia Cup 2025) में पहला मैच खेलने उतरे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने 171 रनों की ऐतिहिसक पारी खेलकर तबाही मचा दी है। 14 साल वैभव ने सिर्फ 95 रनों पर यह पारी खेली और दुनिया को दिखा दिया कि उनके कितना दमखम है। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके कूटे। 14 छक्कों के दम पर उन्होंने एक 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक (Break 17 Year Old World Record) कर दिया है। अब वैभव एक यूथ वनडे मैच (Youth ODI Match) में सबसे ज्यादा 14 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

पढ़ें :- U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

दरअसल, आज से पहले तक यूथ वनडे मैच (Youth ODI Match)  की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के नाम था, जिन्होंने साल 2008 में नामीबिया के खिलाफ 12 छक्के लगाए थे, लेकिन अब 14 साल के वैभव ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए यूएई अंडर 19 टीम (UAE Under-19 Team) के खिलाफ कुल 14 छक्के ठोके और इतिहास रच दिया।

वैभव ने कहां मचाई तबाही?

भारत और UAE की अंडर 19 टीम के बीच दुबई में ग्रुप एक तहत मुकाबला चल रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 433 रन बनाए हैं। इसमें वैभव ने 171 रनों का योगदान दिया। यूएई के गेंदबाज बार-बार रणनीति बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वैभव की निरंतर आक्रामकता ने उन्हें टिकने का कोई मौका ही नहीं दिया। वैभव मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलते दिखे और उनकी पावर-हिटिंग ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

गजब के फॉर्म में हैं वैभव

पढ़ें :- India Squad For U19 Asia Cup: एसीसी मेन्स U19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान; आयुष म्हात्रे को मिली कमान

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi)  पिछले कुछ महीनों से बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय युवा मुकाबलों तक, हर स्तर पर उन्होंने अपना दबदबा दिखाया है। वैभव ने हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (Syed Mushtaq Ali Trophy 2025) में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 108* रन की जबरदस्त पारी खेली थी। इससे पहले एशिया कप राइजिंग सुपरस्टार्स में UAE के ही खिलाफ उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन जड़कर तहलका मचा दिया था, जिसमें 15 छक्के शामिल थे। अब इसी टीम के खइलाफ 171 रन कूटकर उन्होंने गेंदबाजों में अपने नाम का खौफ भर दिया है।

IPL में भी दिखा चुके हैं अपनी ताकत

ये वही वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi)  हैं, जिन्होंने 2025 के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने 7 मैचों में उन्होंने 252 रन बनाए थे, जिसमें एक ताबड़तोड़ शतक भी शामिल था। उन्होंने गुजरात के खिलाफ 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वो पारी 35 बॉल पर आई थी।

वैभव के नाम टी20 में दर्ज है खास रिकॉर्ड

यहां आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टी20 में भी वैभव के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi)  टी-20 क्रिकेट (T20 Cricket) में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ 14 साल 32 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था। उनके बाद इस लिस्ट में विजय जोल का नाम आता है, विजय ने 18 साल 118 दिन की उम्र में महाराष्ट्र के लिए मुंबई के खिलाफ साल 2013 में टी-20 शतक लगाया था।

पढ़ें :- IND vs BAN Semi-Final: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त...

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में...

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन...

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां,...

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान,...

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू महिला क्रिकेटरों की किस्मत

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू...

IND vs SA Pitch Report: दूसरे टी20आई में गेंदबाज रहेंगे हावी या चौके-छक्कों की होगी बरसात? जानें- न्यू चंडीगढ़ की पिच और कंडीशन

IND vs SA Pitch Report: दूसरे टी20आई में गेंदबाज रहेंगे हावी या...