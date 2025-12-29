  1. हिन्दी समाचार
Unnao Rape Case: सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका; हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, यह देखते हुए कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया था।

पढ़ें :- कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने किया पोस्ट- 'ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…'

सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उनकी उम्रकैद की सज़ा निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका में कानून के अहम सवाल विचार के लिए उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, “मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है।”

मौर्य ने मीडिया से कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख़्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।”

