Unnao Rape Case : सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची रेप पीड़िता, कहा- मैं उनसे मिलता चाहती हूं

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) की पीड़िता और महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना बुधवार शाम को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के आवास 10 जनपथ पहुंचीं। पीड़िता ने कहा,कि हम बस उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हम कैसे वक्त से गुजर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहती हूं। मुझे न्याय चाहिए।”