UP Constable Recruitment : यूपी में सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित,अब इस महीने में होगा फिजिकल टेस्ट

UP Police Constable Bharti: यूपी में सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) लगभग एक माह विलंब से होगी। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी।