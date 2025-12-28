UP School Closed : कड़ाके की ठंड और कोहरे ने इस जिले में कक्षा 8 तक के स्कूलों में लगाया ताला, जानें कब खुलेंगे ?

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले (Chandauli District) में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग (District Magistrate Chandra Mohan Garg) के निर्देशानुसार, जिले के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आगामी 29 और 30 दिसंबर 2025 को शिक्षण कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी किया गया है।

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले (Chandauli District) में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग (District Magistrate Chandra Mohan Garg) के निर्देशानुसार, जिले के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आगामी 29 और 30 दिसंबर 2025 को शिक्षण कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय शीतलहर के कारण तापमान में आई भारी गिरावट और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार (District Basic Education Officer Sachin Kumar) ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Council) द्वारा संचालित स्कूल। सभी सहायता प्राप्त (अशासकीय) स्कूल। सभी बोर्ड (CBSE/ICSE आदि) के सरकारी एवं निजी स्कूल। प्री-प्राइमरी और नर्सरी स्कूल।

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निर्देश

भले ही छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को राहत नहीं दी गई है। आदेश के अनुसार, सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस दौरान शिक्षक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का निपटारा करेंगे।

परीक्षा परिणाम: छमाही परीक्षा (अर्द्ध वार्षिक) के रिजल्ट तैयार करना।

डिजिटल डेटा: डीबीटी (DBT), यू-डायस (U-DISE) और ‘अपार’ पोर्टल पर डेटा फीडिंग का काम।

प्रशिक्षण: विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करना।

सरकारी योजनाएं: एसआईआर और ‘जीरो पावर्टी’ जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों का निर्वहन।

कड़ाई से पालन करने की चेतावनी

प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। अभिभावकों और बच्चों को सलाह दी गई है कि वे भीषण ठंड में सावधानी बरतें।

