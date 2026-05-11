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चंदौली: अस्पताल में घुसकर दिनदहाड़े मरीज की कनपटी में मारी गोली, इलाज के बहाने घुसा था आरोपी

यह वारदात अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित जीवक अस्पताल की है। मृतक महिला की पहचान बिहार के भभुआ निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मीना देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैर टूटने के कारण वह पिछले महीने से अस्पताल में भर्ती थीं...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

चंदौली:  उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार सुबह एक निजी अस्पताल के अंदर हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई। इलाज कराने के बहाने अस्पताल में दाखिल हुए एक युवक ने भर्ती महिला मरीज को बेहद करीब से गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई।

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यह वारदात अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित जीवक अस्पताल की है। मृतक महिला की पहचान बिहार के भभुआ निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मीना देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैर टूटने के कारण वह पिछले महीने से अस्पताल में भर्ती थीं। सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर अस्पताल पहुंचा। पहले उसने इलाज कराने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद वह सीधे मरीजों के वार्ड में पहुंच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी महिला के बेड के पास पहुंचा और कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही अस्पताल में भगदड़ मच गई। आरोपी वहां से भागने लगा और रास्ते में फायरिंग भी की।

ऑटो चालक ने दिखाई समझदारी

अस्पताल के बाहर मौजूद ऑटो चालक विनोद दुबे ने आरोपी को भागते देखा तो उसका पीछा कर लिया। आरोपी ने उन पर भी हथियार तानने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने उसका हाथ पकड़कर पिस्टल छीन ली। इसके बाद आसपास के लोग जुट गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान पंजाब के अंबाला निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की वजह तलाश की जा रही है।

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