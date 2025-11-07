दीप्ति शर्मा को रिलीज करने के पीछे UP Warriorz की एक बड़ी रणनीति! हेड कोच ने किया खुलासा

  1. हिन्दी समाचार
UP Warriorz Retention List: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी पांच फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने रिटेन लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें यूपी वॉरियर्स ने सबसे कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है। लेकिन, सबसे फ्रेंचाइजी का सबसे हैरान करने वाला फैसला- दीप्ति शर्मा को रिलीज करना था। क्योंकि, दीप्ति इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रही हैं और आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रही हैं। हालांकि, टीम के हेड कोच अभिषेक नायर की मानें तो बड़े प्लेयर्स को रिलीज करना उनकी रणनीति का हिस्सा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- RCB Head Coach: डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले आरसीबी ने बदला हेड कोच, मालोलन रनागराजन को मिली जिम्मेदारी

यूपी वॉरियर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने श्वेता सहरावत को छोड़कर बाकी सभी प्लेयर्स को रिलीज करने के फ्रेंचाइजी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। नायर ने जियो हॉटस्टार से कहा, “रिटेंशन को लेकर फैसला लेना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि आपको कई अच्छे खिलाड़ियों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है, लेकिन मेरी नजर फ्रेंचाइजी ने ये निर्णय इस वजह से लिया ताकि वह मेगा ऑक्शन में अच्छे पर्स के साथ जाना चाहते हैं। अधिक पैसे होने से हमें इन प्लेयर्स को फिर से जहां अपनी टीम में शामिल करने का मौका होता है तो वहीं ऑक्शन में कई और बड़े खिलाड़ियों को ले सकते हैं।”

यूपी वॉरियर्स के हेड कोच ने आगे कहा, “हमारे पास आरटीएम की सुविधा भी मौजूद रहेगी। हमें ऐसी टीम बनाने पर ध्यान देना है जो इस चैंपियनशिप को जीत सके, इसलिए ये फैसला सही है या गलत इस तरह की कोई सोच नहीं है।” बता दें कि यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी श्वेता सहरावत को 50 लाख रुपये खर्च करके रिटेन किया है। टीम के पास मेगा ऑक्शन के दौरान कुल 4 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने का मौका होगा। टीम के पास ऑक्शन के दौरान कुल 14.5 करोड़ रुपये का पर्स मौजूद होगा, जोकि बाकी टीमों की तुलना में अधिक है। ऑक्शन का आयोजन 27 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा।

