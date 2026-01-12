यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, 17 चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त, जानें पूरा मामला

Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak takes major action, dismisses 17 medical officers; know the full story.
लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak) ने सरकारी अस्पतालों में लापरवाही बरतने वाले चिकित्साधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। लंबे समय से ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित चल रहे 17 चिकित्साधिकारियों को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया है।
मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले चार चिकित्साधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं, स्थानांतरण के बाद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉ. गजेंद्र सिंह (Dr. Gajendra Singh) के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।
बीकेटी ट्रामा सेंटर (BKT Trauma Center) के चार चिकित्साधिकारियों से कार्य में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा, तीन चिकित्साधिकारियों को लापरवाही पर चेतावनी जारी की गई है।
उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही के मामलों में पांच चिकित्साधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के साथ परनिंदा दंड दिया गया है। वहीं, क्रय नीति के विपरीत दवा खरीदने के दोषी पाए गए दो चिकित्साधिकारियों की पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश दिए गए हैं।