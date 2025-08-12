वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई ने किया कॉल और बेंगलुरु पहुंचने को कहा,ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग, जानिए डिटेल

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) आईपीएल 2025 में धमाल मचाने के बाद वे इंडिया अंडर 19 टीम (India Under 19 Team) के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए थे। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है। फिर वे अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलते दिख सकते हैं। इसी बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने उन्हें पारंगत करने का बीड़ा उठाया है। 14 साल के इस बल्लेबाज को हर तरह से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। वैभव सूर्यवंशी इसके लिए बेंगुलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करेंगे।

माय खेल की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई (BCCI) ने 10 अगस्त को सूर्यवंशी को कॉल किया और बेंगलुरु पहुंचने को कहा। वहां पर बीसीसीआई (BCCI) की ओर से तैयार की गई स्पेशल ट्रेनिंग में वह शामिल होंगे। इसमें तकनीकी पक्ष के साथ ही मैच के हालात से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल होगी। रिपोर्ट में उनके बचपन के कोच मनीष ओझा के हवाले से लिखा है कि बीसीसीआई (BCCI) सीनियर खिलाड़ियों की जगह भरने के लिए अभी से युवाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है।

ओझा ने कहा कि बीसीसीआई (BCCI) आगे की तरफ देख रही है। सीनियर खिलाड़ी धीरे-धीरे रिटायर हो रहे हैं । उस जगह को भरने के लिए युवाओं का अगला बैच पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। वैभव की यह ट्रेनिंग उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लड़कों को एक-एक कर चुनते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट की जरूरत के हिसाब से तैयार करते हैं।

जानें खेल में कहां पिछड़ रहे वैभव सूर्यवंशी?

बताया जाता है कि वैभव एक सप्ताह तक बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद वह भारतीय अंडर 19 टीम (India Under 19 Team) से जुड़ जाएंगे। उनके कोच ने कहा कि अब वैभव के खेल में निरंतरता लाने का मकसद है। वह टी20 और वनडे फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लाल गेंद क्रिकेट में उनके खेल में गिरावट दिखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा।

वैभव इंग्लैंड दौरे से आने के बाद राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी में तैयारी कर रहे थे। वहां पर भी रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ ने उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा था। वैभव को सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अंडर 19 टीम (India Under 19 Team) के साथ खेलने जाना है। वहां पर तीन वनडे और दो टेस्ट खेले जाने हैं।