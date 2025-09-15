Vantara : वंतारा को मिली क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- नियमों का हो रहा पूरा पालन

गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा में जानवरों के सुरक्षा और देखभाल को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे । अब वहीं SIT ने इन सभी आरोपों खारिज करते हुए वंतारा को क्लीन चिट दे दी है।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में बनी SIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। SIT ने वंतारा में नियम का पालन ,जानवरों के ध्यान को लेकर संतोष व्यक्त किया है।

SIT ने सौंपी रिपोर्ट

SIT ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को सौंप दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज इस रिपोर्ट का अवलोकन किया। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस पीबी वार्ले ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड्स में शामिल करते हुए बताया कि जांच टीम ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है।

जानिए वंतारा पर लगे थे कौन से आरोप

बता दें कि वंतारा एक जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसके मालिक अनंत अंबानी हैं। वंतारा पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर चलाने की आड़ में जानवरों और खासकर हाथियों की तस्करी समेत मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे थे।

SIT ने दी क्लीन चिट वंतारा

वंतारा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था। वंतारा ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन जताया था। वहीं, SIT ने अपनी रिपोर्ट में वंतारा पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।