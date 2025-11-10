Video- Hong Kong Sixes जीतने के बाद PAK ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी कराई घनघोर बेइज्जती, पूरी दुनिया में उड़ रही खिल्ली

  1. हिन्दी समाचार
Hong Kong Sixes 2025: पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपनी टीम के हांगकांग सिक्सेस लीग जीतने से बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी टीम ने बहुत समय बाद कोई ट्रॉफी जीती है। भले इंटरनेशनल क्रिकेट में इस लीग की कोई खास अहमियत न हो। इस बीच पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पीसीबी के अधिकारियों की मजेदार अंग्रेजी सुर्खियों में बनीं हुई। जिसकी वजह से लीग की विजेता पाकिस्तानी टीम की जगहंसाई हो रही है।

Updated Date

दरअसल, पाकिस्तान ने रविवार को कुवैत को हराकर हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीता। जिसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में फाइनल और लीग के प्लेयर ऑफ द मैच अब्बास अफरीदी अंग्रेजी नहीं बोल पाये। इस दौरान पीसीबी के मीडिया महाप्रबंधक ने उनके ट्रांसलेटर की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन हैरान करने वाले बात तो यह थी कि पीसीबी के मीडिया महाप्रबंधक खुद अंग्रेजी सही से नहीं बोल पाए। ये सुनकर एंकर अपनी हंसी रोक नहीं पायीं। अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वीडियो सोशेल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तानी क्रिकेटरों की अंग्रेजी का मज़ाक उड़ा रहे हैं।

बता दें कि हांगकांग सिक्सेस एक अंतरराष्ट्रीय सिक्स-ए-साइड क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हांगकांग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है । क्रिकेट हांगकांग, चीन द्वारा आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा अनुमोदित, इसमें छोटे प्रारूप के मैच होते हैं जो दर्शकों और टेलीविजन दर्शकों के लिए तेज़-तर्रार, उच्च स्कोर वाले मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। छह-छह खिलाड़ियों की टीमें हिस्सा लेती रही हैं।

