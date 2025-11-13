  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली में आतंकी हमले बाद से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) काफी अलर्ट हो गई है। इस बीच गाड़ियों की जांच के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक शख्स कार की डिक्की के अंदर सोता हुआ पाया गया। घटना दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज (Signature Bridge) के पास तिमारपुर इलाके में हुई, जहां कार की डिग्गी में एक आदमी को सोया हुआ देखकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) हैरान रह गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तिमारपुर पुलिस स्टेशन (Timarpur Police Station) की एक टीम जांच अभियान चला रही थी जब उन्होंने निरीक्षण के लिए वाहन को रोका। डिग्गी खोलने पर अधिकारियों ने अंदर एक आदमी को गहरी नींद में लेटा मिला। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कार के अंदर जगह सीमित थी, जिसके कारण उसके साथी को यात्रा के दौरान डिग्गी में लेटना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन के चलते समय ही वह आदमी सो गया और उसके कान में इयरफोन लगा था।

पुलिस ने पुष्टि की कि कार में कोई अवैध वस्तु नहीं मिली और यह स्थिति किसी गलत इरादे (foul play) के बजाय जगह की कमी का मामला लग रही थी। उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में चेतावनी देकर उन्हें जाने दिया। इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि दिल्ली पुलिस जहां एक तरफ धमाकों की जांच (blast checks) कर रही है, वहीं सत्यम भाई ने कार की डिग्गी में झपकी की जांच (nap checks) करवा दी! बिल्कुल सही कहा, ये सच में दिल्ली वाइब्स है! एक और यूजर ने लिखा जब मामा का लड़का बोले- मैं तो गाड़ी में ही जाउंगा। कई यूजर्स की तो हंसी ही नहीं बंद हुई।

VIDEO : आतंकी हमले के बाद एजेंसियां अलर्ट, चेकिंग के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने कार की डिक्की खुलवाई सोता मिला युवक

VIDEO : आतंकी हमले के बाद एजेंसियां अलर्ट, चेकिंग के दौरान जब...

