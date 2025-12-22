VIDEO: उत्तरखंड में एक बुजुर्ग महिला को खंभे से बांध कर पीटा, महिला सहित छह लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
उत्तरखंड के हरिद्धार जनपद के रानीपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है की एक वृद्ध महिला को कुछ लोगों ने खंभे से बांध रखा है और उसकी पिटाई कर रहे है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर​ लिया है। वहीं महिला को मानसिक रूस वे विक्षिप्त बताया जा रहा है।

हरिद्वार। उत्तरखंड के हरिद्धार जनपद के रानीपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है की एक वृद्ध महिला को कुछ लोगों ने खंभे से बांध रखा है और उसकी पिटाई कर रहे है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर​ लिया है। वहीं महिला को मानसिक रूस वे विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला को खंभे से बांधकर पीटा जा रहा था और गाली-गलौज की जा रही थी।

​हरिद्धार जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी निवासी शुभम पुत्र लखीमचंद ने बताया कि उनकी मां सुनीता शनिवार सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर मां को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उन लोगों ने मां को बिजली के खंभे से बांध फिर से पिटा वीडियो बना लिया। रविवार को उन लोगों ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि पीड़ित के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। वायरल वीडियो से सभी की शिनाख्त करने के बाद लेबर कॉलोनी निवासी राहुल, इंदर, आशु, नागेश और राकेश सहित एक महिला माया देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को पूछताछ के कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पहले सभी की रिमांड मिल गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर दी। वहीं आरोपी पक्ष का आरोप है कि महिला उनके घर में घुसकर बच्चियों का गला दबा रही थी।

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। सभी यूजर्स आरोपियों की जमकर आलोचना कर रहे है। एक यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि हम बांग्लादेश की बात रहे है, ​जबकि मॉब लीचिंग तो भारत में ही रही है। वहीं भानू नंद नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि वास्तव में इंसानियत नहीं रही।

