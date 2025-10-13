Video : खेलते बच्चे को पंजे में दबाकर भागने लगा बाज, जान पर खेलकर कुत्ते ने बचाई जान

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर एक बाज हमला करता है, लेकिन एक कुत्ता अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चे को बचाता है। वायरल वीडियो (Viral Video) बेहद हैरान करने वाला है। वीडियो में कुत्ते की वफादारी लोगों का दिल जीत रही है।
नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर एक बाज हमला करता है, लेकिन एक कुत्ता अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चे को बचाता है। वायरल वीडियो (Viral Video) बेहद हैरान करने वाला है। वीडियो में कुत्ते की वफादारी लोगों का दिल जीत रही है। वायरल वीडियो (Viral Video) ने लोगों को हैरत में डाल दिया है।
सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म एक्स पर @Digital_khan01 के अकाउंट से वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा कुत्ता दिख रहा है, जो एक बच्ची की जान बजाता दिख रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाज या चील बेहद छोटे जानवरों के बच्चों को पंजों में पकड़कर उठा ले जाते हैं। ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा दृश्य हैरान करने वाला है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्क में एक बच्चा खेल रहा है। इसी दौरन उड़ते-उड़ते आता है और बच्चे पर हमला बोल देता है। सबसे हैरानी की बात यह कि उसे लेकर उड़ने की कोशिश करता है। इस बीच एक छोटा कुत्ता उस बच्चे को बचाने पहुंच जाता है।
डॉगी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चे को बाज़ के पंजों से बचा लिया। अगर वो हिम्मत न दिखाता, तो आज शायद हादसा हो जाता।
जाको रखे साइंया, मार सके न कोय। बाज़ की नजरें तेज थीं, लेकिन हिम्मत और फर्ज निभाने के जज़्बे ने बाज़ को मात दी।❤️😊 pic.twitter.com/9jdoLbHHyN
पढ़ें :- Diwali 2024 Vastu Tips : दिवाली पर मुख्य द्वार पर लगाएं पर तोरण , घर में आती है चमत्कारिक ऊर्जा
— Shagufta khan (@Digital_khan01) October 13, 2025
बाज अपने पंजे से बच्चे को खींचकर ले भागने लगता है, जबकि कुत्ता उस बच्चे को बचाने लगता है। आखिरकर कुत्ता उस बच्चे को बचा लेता है। तभी वहां पर बच्चे की मां और पिता पहुंच जाते हैं। मां बच्चे को उठाती है और पिता बाज को भगाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे फेक बता रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो सच है। बता दें कि यह लेख सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार बनाया गया है। hindi.pardaphash.com इस वीडियो को लेकर किए दावों की पुष्टि नहीं करता है।