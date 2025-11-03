  1. हिन्दी समाचार
Viral Video : क्लास में अकेले लंच करते बच्चे का Video हुआ वायरल , यूजर्स दे रहे फनी रिएक्शन

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां  इंसान स्क्रोल करके थक जाता है मगर कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होती है और कई बार तो कंटेंट इतना ज्यादा अनोखा होता है या फिर इतना ध्यान खींचने लायक होता है कि वो वायरल हो जाता है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग खूब रियेक्ट कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि बच्चे अपने क्लास में बैठकर अकेले  लंच रहा है। वहीं एक बच्चा जो सबसे आगे बैठा हुआ है, वो अकेले बैठकर लंच कर रहा है। वो लंच में मैगी लेकर आया है और साथ में कुरकुरे का पैकेट भी है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उसके लंच में रखे मैगी के कारण वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि वो अकेले बैठकर मैगी खा रहा है और अगर कोई साथ में होता तो मैगी खत्म हो गया होता और इसी कारण वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप भी वायरल वीडियो को देखिए।

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा है, ‘मैं समझ सकता हूं कि वो क्यों अकेले बैठा है।’ वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- थोड़ी सी मैगी, वो भी उनको दे देगा तो कैसे चलेगा। दूसरे यूजर ने लिखा- मेरे बचपन में सब लूट लेते थे। तीसरे यूजर ने लिखा- मैगी सिक्रेट है। चौथे यूजर ने लिखा- स्कूल में मैं भी ऐसी ही था।

 

 

