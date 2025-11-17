Video: विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की गिरी हुई हरकत, देखकर खौल उठेगा भारतीय फैंस का खून

IND A vs PAK A MATCH: कतर के दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में रविवार को इंडिया ए टीम का पाकिस्तान ए से हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से आसान जीत हासिल की। लेकिन, इस मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने इंडिया ए के बल्लेबाजा से बदतमीजी की। जिससे स्थिति तनाव पूर्ण हो सकती थी।

दरअसल, मैच के दौरान इंडिया ए के बल्लेबाज नमन धीर का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज साद मसूद बदतमीजी पर उतर आया। रविवार देर शाम खेले गए मैच में पाकिस्तान ए ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद इंडिया ए की बल्लेबाजी के दौरान 9वां ओवर पाकिस्तान ए की तरफ से साद मसूद डाल रहा था। उसके ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर आउट हो गए। नमन के आउट होने के बाद साद ने उकसाने वाली हरकत की।

मसूद ने नमन को देखकर गुस्से में कुछ कहते हुए हाथ दिखाकर बाहर जाने का इशारा किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसको लेकर भारतीय फैंस तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि इस मैच में इंडिया ए पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं, पाकिस्तान ए टीम ने 137 रन का टारगेट सिर्फ 13.2 ओवर में ही रन चेज कर दिया।