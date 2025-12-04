  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO : रवीना टंडन ने एयरपोर्ट पर उठाकर फेंका कचरा, फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जो उनके फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) से रवीना निकल रही थीं तभी उन्हें नीचे पॉलिथिन पड़ी दिख गई। रवीना ने उसे उठाया। इसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जो उनके फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) से रवीना निकल रही थीं तभी उन्हें नीचे पॉलिथिन पड़ी दिख गई। रवीना ने उसे उठाया। इसे देखकर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एक पब्लिक फिगर (Public Figure) को ऐसे ही दुनिया को अच्छा मैसेज देना चाहिए।

रवीना टंडन ने प्यार से दिया बड़ा मैसेज

रवीना टंडन (Raveena Tandon)  का यह वीडियो विरल भैयानी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, इसमें रवीना रेड कुर्ता और पैंट्स पहने काफी स्टाइलिश दिख रही हैं। वह निकल रही होती हैं तभी सामने एक पॉलिथिन दिख जाती है। इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने के बजाय रवीना इसे उठाती हैं। तभी उनके पीछे आ रहा है एक बंदा जो कि शायद उनकी ही टीम में था, उनसे पॉलिथिन ले लेता है। रवीना इशारे में इसे डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलती हैं।

लोगों ने की रवीना टंडन (Raveena Tandon)  की तारीफ पपराजी ने उनका वीडियो पोस्ट करके लिखा है, रवीना टंडन (Raveena Tandon)  ने बहुत प्यारे तरीके और आराम से सबको सिविक मैनर्स पर तगड़ा मैसेज दिया है। इस वीडियो पर लोग तालियों के और हार्ट वाले इमोजी बना रहे हैं। एक ने लिखा है, एक इन्फ्लुएंसर को ऐसा ही करने की जरूरत होती है। एक ने लिखा है जो लोग भारत को गंदा बना रहे हैं उन्हें सफाई की तमीज सीखनी चाहिए। एक कमेंट है, हम सबको ये करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सब करेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा।

