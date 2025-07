Video: सड़क से जा रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, फिर काटने और नोंचने लगे; खौफनाक घटना CCTV में कैद

Dogs attack a girl in Hubballi, Karnataka: हुबली की एक स्थानीय सड़क पर आवारा कुत्तों द्वारा एक बच्ची पर हमला करते हुए एक चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे राज्य में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। वीडियो में दो आवारा कुत्ते उस बच्ची का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी उम्र तीन साल के बीच बताई जा रही है, और वह घबराहट में भागने की कोशिश कर रही है।

VIDEO | Stray dog menace continues in Karnataka. After Chitradurga, a 3-year-old girl attacked by stray dogs in Hubballi.

— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2025