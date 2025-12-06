  1. हिन्दी समाचार
  Video Viral : यूपी पुलिस का रंगबाज सिपाही 99 रुपए में मांगी सोने की चेन, दुकानदार के असमर्थता जताने पर बोला-'तुम्हारे शरीर का खून निकालकर कुत्तों को पिला दूंगा…'

मुख्यमंत्री योगी​ आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) यूपी पुलिस (UP Police) की छवि लाख सुधारने का प्रयास कर लें, लेकिन आए दिन कोई न कोई वीडियो व खबर वायरल हो जाती है। जिससे पुलिस की छवि तार-तार हो जाती है। हाल में यूपी के सीतापुर में दुकान पर सामान लेने पहुंचे मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) ने दुकानदार को धमकाने व गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

सीतापुर। मुख्यमंत्री योगी​ आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) यूपी पुलिस (UP Police) की छवि लाख सुधारने का प्रयास कर लें, लेकिन आए दिन कोई न कोई वीडियो व खबर वायरल हो जाती है। जिससे पुलिस की छवि तार-तार हो जाती है। हाल में यूपी के सीतापुर में दुकान पर सामान लेने पहुंचे मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) ने दुकानदार को धमकाने व गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। रंगबाज पुलिस कर्मी इतनी ही नहीं जूते की नोक पर रगड़ कर मार डालने की धमकी भी दी और तो और दुकानदार के शरीर का खून निकालकर कुत्तों को पिला देने की भी धमकी दे डाली। मुख्य आरक्षी की धमकी दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हों रहा है।

देखें वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सादी वर्दी में मुख्य आरक्षी दुकानदार को किस तरह से धमका रहा है और वह गुस्से में अवैध हथियार भी निकालता हुआ दुख रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन इलाके का है।

दुकानदार के साथ गाली गलौज

जानकारी के मुताबिक, कलेक्ट्रेट स्थित सदर मालखाना में मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) तैनात हैं। मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) हर माल 99 रुपये वाली दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से सोने की चेन मांगता है। जिस पर दुकानदार मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) से दुकान पर हर माल 99 रुपए में मिलने बात कहता हुआ सोने की चेन न बिकने की जानकारी देता है।

इस पर मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) गुस्से में आकर दुकान के अंदर पहुंच जाता है और दुकानदार को धमकी देने लगता है। मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) का धमकी वाला वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से धमकी दे रहा है। श्याम बाबू शुक्ला (Shyam Babu Shukla)दुकानदार से बोल रहा है कि ये वो है जो तेरे शरीर से खून निकाल कर कुत्तों को पिला दूंगा। तू है कौन? हम से रंगबाजी कर रहा है। इस पर दुकानदार गाली न देने की बात मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) से कहता है। जिस पर मुख्य आरक्षी दुकानदार से बोलता है कि तू मरना चाहता है। मार डालूं तुझे..। इसी बीच मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) टी शर्ट के नीचे से कुछ निकाल कर हाथ में पकड़ लेता है।

बाबू शुक्ला का विवादों से नाता बहुत पुराना

बता दें कि मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) का विवादों से नाता बहुत पुराना है। इससे पहले वह जब शहर कोतवाली में तैनात था। तब भी काफी विवादों में रहा था और लखनऊ के एक प्रकरण में काफी सुखियों में रहा था। कोतवाली में तैनात एक दरोगा के छुट्टी जाने के बाद मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) ने सरकारी पिस्टल कोतवाली के माल खाने में न जमा करके अपने साथ लखनऊ ले गया था। जहां उसका सड़क पर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर मुख्य आरक्षी श्याम बाबू शुक्ला (Head Constable Shyam Babu Shukla) ने अपने आप को सीतापुर में तैनात दरोगा बताया था लेकिन जांच में वह मुख्य आरक्षी निकला था।

