Video Viral : मंदिर में आरती शुरू होते ही हस्की मिलाया सुर, यूजर्स बोले- सनातनी कुत्ता

Video Viral : सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसे देखलोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हैं। वीडियो में एक व्यक्ति भगवान की आरती कर रहा है। उसके ठीक बगल में बैठा उसका हस्की डॉग (Husky Dog) ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि देखने वालों का दिल खुश हो जाता है। जैसे ही मालिक कपूर जलाकर आरती शुरू करता है। हस्की भी उसी तालमेल में अपना चेहरा ऊपर उठाकर लंबी हूंऊऊं की आवाज निकालने लगता है। उसकी यह हरकत इतनी रिदम में है कि पूरा माहौल देखते ही देखते आध्यात्मिक और मजेदार दोनों लगने लगता है। यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है।

View this post on Instagram A post shared by Monu jangra (@go_nomad9)

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर का मालिक भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ कपूर से आरती उतार रहा है। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वह मन लगाकर पूजा कर रहा है। उसके साथ ही हस्की बिल्कुल शांत तरीके से उसके बगल में बैठा है, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मालिक आरती को एक साइड से दूसरी तरफ घुमाता है, हस्की भी उसी समय सिर ऊपर करके आवाज निकालता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह भी आरती में अपनी तरफ से ‘सुरीला योगदान’ दे रहा हो।

लोगों ,बोले-सनातनी हस्की

खास बात ये है कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और उसके बैठने का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में शामिल हो गया हो। कई यूजर्स ने तो मजाक में लिखा है कि यह हस्की जैसे जन्म से ही सनातनी संस्कारों के साथ आया हो। वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में भी इसे “सनातनी हस्की” कहा है, जिस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं और अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

वीडियो पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी जानवर ने पूजा-पाठ में दिलचस्पी दिखाई हो। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें कुत्ते, बिल्ली या गाय आरती की धुन पर अलग-अलग तरह से रिएक्शन देते दिखाई दिए हैं। लेकिन इस हस्की का अंदाज लोगों को कुछ अलग ही मजेदार लग रहा है। खासकर उसकी आवाज और टाइमिंग देखकर लोग कह रहे हैं कि कुत्ता भी सही में ‘फील’ कर रहा था। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर go_nomad9 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। पोस्ट होते ही वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और कुछ ही समय में इसे लाखों व्यूज और ढेरों लाइक्स मिल गए। कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने अपने मजेदार रिएक्शन दिए हैं।