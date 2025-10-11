Video: यशस्वी जायसवाल ने ‘अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी’, 175 के स्कोर पर रन आउट, दोहरे शतक से चूके

Yashasvi Jaiswal Run Out: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल अपने तीसरे दोहरे शतक से चूक गए हैं। दूसरे दिन के खेल शुरुआत में जायसवाल अपनी ही गलती के चक्कर में रन आउट हो गए। उन्होंने 175 रनों की शानदार पारी खेली है।
दूसरे दिन के पहले सत्र में जेडन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान फुल लेंथ की गेंद को मिड-ऑफ की ओर मजबूती से ड्राइव किया और जायसवाल तुरंत रन आउट हो गए। लेकिन, गेंद सीधे चंद्रपॉल के पास गयी। गिल मुड़े और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जायसवाल को यह बात बहुत देर से समझ आई। वह मुड़े और अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी दूर रह गई। थ्रो कीपर के छोर पर आया और टेविन इमलाच स्टंप्स तोड़ने से पहले गेंद लेने के लिए दौड़े।
जायसवाल को वापस भेजा गया और वह रन आउट हो गए! भारतीय सलामी बल्लेबाज का दोहरा शतक नहीं आया। नाखुश जायसवाल ने वापस जाने से पहले कहा कि यह उनका फैसला है। उन्हें और गिल को यकीन नहीं हुआ। भारत ने वेस्टइंडीज को दिन की शुरुआत में ही एक विकेट दे दिया है। हालांकि, जायसवाल की शानदार पारी के बदौलत भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है।
Yashasvi Jaiswal missed out on a double century.
Jaiswal was run out on a personal score of 175. pic.twitter.com/yVcF1WIxtL
