Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़कर रचा इतिहास, लिस्ट A क्रिकेट निकले सबसे आगे

Vijay Hazare Trophy: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से लगातार कहर मचा रहे हैं। अब उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 14 साल और 272 दिन की उम्र में, वैभव ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया है।

दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद यह वैभव सूर्यवंशी का सिर्फ़ सातवां लिस्ट A मैच था। रांची में प्लेट लीग के मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव ने सिर्फ़ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया – यह सीनियर क्रिकेट में उनका पहला नॉन-T20I शतक था। हालांकि, वैभव दोहरे शतक से मात्र 10 रन से चूक गए। वह अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 190 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे।

सूर्यवंशी, जो ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप कैंपेन में खेलने वाले हैं, ने इस महीने की शुरुआत में UAE में अंडर-19 एशिया कप में 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे। उस पारी के दौरान, वह युवा वनडे में अंबाती रायडू के लंबे समय से चले आ रहे भारत के रिकॉर्ड से सिर्फ छह रन पीछे रह गए थे – 2002 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन। 15 युवा वनडे में, सूर्यवंशी का औसत 51.13 है, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 158.79 का प्रभावशाली है।

पिछले महीने दोहा में, सूर्यवंशी ने पुरुषों के T20 में किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज़ शतक बनाया, जब उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रन बनाए। उस दिन उन्होंने 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, और इस प्रक्रिया में सभी पुरुषों के T20 में संयुक्त रूप से छठा सबसे तेज़ शतक दर्ज किया। उस टूर्नामेंट के तुरंत बाद, सूर्यावंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए, जब उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए।

2025 का साल सूर्यावंशी के लिए बहुत अच्छा रहा है। 13 साल की उम्र में IPL नीलामी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के बाद, वह राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ IPL में सेंचुरी (38 गेंदों में 101 रन) बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। सूर्यावंशी ने कुल सात गेम खेले, जिसमें उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।IPL के बाद, सूर्यावंशी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूथ सेंचुरी बनाईं; इंग्लैंड का दौरा खास तौर पर उनके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि उन्होंने 174.01 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए।

संभावना है कि सूर्यावंशी चल रही विजय हजारे ट्रॉफी के सिर्फ पहले कुछ मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे, इसके बाद वह 15 जनवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम के ज़िम्बाब्वे रवाना होने से पहले बेंगलुरु में एक कंडीशनिंग कैंप के लिए इंडिया अंडर-19 टीम में शामिल होंगे।