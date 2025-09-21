वायरल वीडियो: लखनऊ के पलासियो मॉल में मारपीट के बाद चली गोलियां, गार्ड और सुपरवाइजर को लगी गोली- महिला डाक्टर सहित चार गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक महिला डाक्टर और उसके तीन साथियों की दबंगई (domineering) देखने को मिली है। पलासियो मॉल (Palacio Mall) के टानिक बार में महिला डाक्टर (female doctor) ने अपने साथियों के साथ मिलकर मॉल के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की और गोलियां भी चलाई। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) में कैद हो गया है। वहीं गोली लगने से मॉल का गार्ड और सुपरवाइजर घायल हो गए है। वहीं गोली चलने से मॉल में अफरा-तफरी मच गई। माल के गार्डों ने आरोपितों को घेर कर लाटी डंडो से जमकर पिटाई की जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हो गया।

पुलिस ने इस मामले में सुपरवाइजर अनुज चौधरी (Supervisor Anuj Chaudhary) की तहरीर पर मुकदमा (FIR)दर्ज कर लिया और एक महिला डाक्टर सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल (Deputy Commissioner of Police (South) Nipun Agarwal) ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दूसरे पद्व के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार सुशांत गोल्फ सिटी (Sushant Golf City) निवासी डा. स्वाति, संतकबीरनगर के खलीलाबाद निवासी रोहित पटेल, अंसल निवासी प्रिंस वर्मा और गोमतीनगर के विनम्रखंड निवासी हर्ष मिश्रा हैं। स्वाति पेशे से डा. हैं और वर्तमान में कन्नौज में तैनात हैं, जबकि प्रिंस शराब ठेकेदार (liquor contractor) है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रोहित की गाड़ी से सभी घूमने के लिए निकले थे। रात होने पर रोहित और प्रिंस बाहर चले गए थे, जबकि हर्ष और स्वाति बार (BAR) के अंदर ही बैठे थे। गार्ड बार बंद कराने आए तो दोनों ने इस बात पर विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज हुआ और हर्ष ने रोहित की लाइसेंसी पिस्टल (licensed pistol)से फायरिंग शुरू कर दी।

गोली चलने के बाद गार्ड ने आरोपियों को घेर कर पीटा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक-एक गोली (Gun Shot) सुपरवाइजर और गार्ड को लगी है। गोली चलने के बाद मॉल (Mall) के अन्य गार्ड भी वहां पर पहुंच गए और चारों को घेर कर लाठी- डंडे (sticks) सहित जो हाथ में आया उससे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (social media) पर वायरल कर दिया।

हत्या के प्रयास में चारों आरोपियों को भेजा गया जेल

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिस्टल (pistol) और पांच कारतूस (cartridge) जब्त कर लिया गया है और चारों आरोपियों को हत्या के प्रयास (assassination attempts) के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए गार्डों (guards) के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वीडियो के आधार पर चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

रात दो बजे बंद हो रहा था बार

सुपरवाइजर अनुज चौधरी ने बताया कि शुक्रवार रात दो बजे टानिक बार (tonic bar) में पुरुषोत्तम पांडेय और प्रद्युम्न समेत अन्य लोग बार को बंद करवा रहे थे। इस बात पर हर्ष मिश्रा उलझ गया और कर्मचारी का कालर पकड़ लिया और स्वाति भी गाली (abuse) दोनों ने जब मारपीट करना शुरू किया तो अन्य गार्ड मिलकर उन्हे बाहर करने लगे और गेट के पास ले गए। गेट पर पहले से ही मौजूद रोहित और प्रिंस मौजूद मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्वाति ने कहा कि गाड़ी से पिस्टल (pistol) निकालकर इन्हें जान से मार (kill to death) दो। इतना सुनते ही हर्ष ने गाड़ी से पिस्टल (pistol) निकाली और फायरिंग (firing) शुरू कर दी।