Viral video: ट्रेन की सीट फाड़ते हुए शख्स का वीडियो खूब हो रहा है वायरल, यूजर्स कर रहे हैं सख्त कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स ट्रेन के कोच की सीटों को फाड़ता नजर आ रहा है। वीडियो ट्रेन के सामान्य कोच का लग रहा है। हालंकि यह वीडियो किस ट्रेन का है और कहां का है ये पता नहीं चल सका है। वायरल वीडियो को देख यूजर्स युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जैसा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक को ट्रेन के कोच में सीट कवर को फाड़ते और फिर खिड़की से उसे बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेन में तोड़फोड़ मचाने के दौरान युवक के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि यह सबकुछ रील बनाने के इरादे से किया जा रहा है। हालांकि, इंटरनेट पर वीडियो के सामने आते ही लोग भड़क गए और युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

The same person will be seen speaking to any YouTuber and abusing the govt, claiming that the railway is in bad condition.

