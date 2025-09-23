OriginOS 6 की भारत में एंट्री की आधिकारिक की घोषणा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होगा शुरू

  1. हिन्दी समाचार
OriginOS 6 in India: वीवो और आईकू ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए Android 16-आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन के आगमन की घोषणा की है। जिसे चीन में अगले महीने 10 अक्टूबर 2025 को होने वाले आधिकारिक रिलीज़ किए जाएगा। इसके लिए OriginOS 6 प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन अगले सप्ताह की शुरुआत में भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में शुरू होगा।

वीवो और उनके सब ब्रांड iQOO ने अपने एक्स पोस्ट में घोषणा की है कि दोनों आगामी OriginOS 6 कस्टम स्किन के साथ एक नया अध्याय/यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, और यह ‘हर स्वाइप, टैप और इंटरैक्शन के लिए’ बेहतर प्रदर्शन प्रदान करने के लिए टीज़ किया गया है। यह घोषणा ‘FuntouchOS India’ एक्स पेज का नाम बदलकर ‘OriginOS’ किए जाने के कुछ ही घंटों बाद की गयी है। इसके अलावा, OriginOS 6 प्रीव्यू के लिए पंजीकरण अगले सप्ताह 29 सितंबर 2025 को Vivo/iQOO डिवाइस के भारतीय और वैश्विक दोनों यूजर्स के लिए लाइव हो जाएगा।

हालांकि, भारतीय और वैश्विक बाज़ारों में OriginOS 6 की रिलीज़ की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इसे अगले महीने अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। यह चीनी लॉन्च के साथ ही हो सकता है या बाद की तारीख में हो सकता है। OriginOS 6 कस्टम स्किन पर एक नया डिज़ाइन किया गया कंट्रोल सेंटर, नए विजेट, स्मूथ एनिमेशन, बेहतर ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। हाल ही में, इस पर चलने वाले Vivo X200 FE स्मार्टफोन की तस्वीरें साझा की गई थीं।

