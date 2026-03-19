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Vivo V60 Price Drops :  वीवो V60 की Flipkart पर कीमतों में गिरावट ,  जानें ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट

अगर आप कम बजट बढ़ाए में एक स्टाइलिश और दमदार मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने का सही मौका ढूंढ रहे थे, तो शायद यही वो मौका है। भारत में Vivo V70 सीरीज़ के लॉन्च से ठीक पहले, Vivo V60 की कीमत Flipkart पर काफी कम हो गई है।

By अनूप कुमार 
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