चुनाव आयोग में हमारे आदमी, अब अंदर से हमें ‘वोट चोरी’ की मिलने लगी है जानकारी : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कथित ‘वोट चोरी’ पर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सीधा हमला बोला और उन पर वोट चोरी करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि, चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे रोकना होगा। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक सीआईडी ने मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए जानकारी मांगी लेकिन उसे भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि, चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं और अब चुनाव आयोग के अंदर से हमें ‘वोट चोरी’ की जानकारी मिलने लगी है।

राहुल गांधी ने कहा कि, पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं। हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि जो वोट डिलीट किए गए- वो सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि देश के CEC ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं। हर चुनाव में हमें रिपोर्ट आती थी कि विपक्ष के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। इनमें OBC, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े वोटर शामिल हैं।

इसके साथ ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, CEC ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं, वो 100% सबूत के साथ बोल रहा हूं। कर्नाटक CID ने केस चालू किया और चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखकर कहा कि हमें Destination IP, Device Destination ports, OTP Trails, Phone number और उन फोन नंबर के मालिकों के नाम दीजिए। फरवरी 2023 में FIR होती है, मार्च में कर्नाटक CID चुनाव आयोग को पत्र लिखकर डिटेल मांगती है।

इसके बाद अगस्त 2023 में आधी-अधूरी जानकारी दी जाती है, ताकि जांच आगे न बढ़ सके, जिसके बाद पूरी जानकारी के लिए चुनाव आयोग को 18 बार REMINDER LETTER भेजे गए। वहीं, मार्च 2025 में कर्नाटक EC ने भी चुनाव आयोग से डिटेल्स मांगी और आखिरी पत्र सितंबर में भेजा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये सारे सबूत हैं कि CEC ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं और ये सब ‘ब्लैक एंड वाइट’ सबूत हैं।

उन्होंने कहा कि, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से हमारी मांग है कि आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपने शपथ ली है। हमारी मांग है: कर्नाटक की CID जो सबूत मांग रही है, आप उन्हें 7 दिन के अंदर दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि आप संविधान की हत्या में शामिल हैं और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं।