‘हम भारत की GEN-Z को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी ‘चुनाव चोरी’ के जरिए प्रधानमंत्री बने…’ राहुल गांधी का बड़ा बयान

Rahul Gandhi on vote theft: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच कथित वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसको लेकर बार-बार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि उनके पास कथित वोट चोरी को लेकर बहुत सारी सामग्री है। इसको सामने लाने की वह प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत की GEN-Z को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी ‘चुनाव चोरी’ के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं।

दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधीने कहा, “…हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम भारत की युवा पीढ़ी और युवाओं को साफ़ तौर पर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी ‘चुनाव चोरी’ के ज़रिए प्रधानमंत्री बने और भाजपा ‘चुनाव चोरी’ में लिप्त है…” एक भाजपा नेता द्वारा कथित तौर पर दो जगहों पर मतदान करने के बारे में, उन्होंने कहा, “मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि हरियाणा चुनाव कोई चुनाव नहीं थे। वहाँ ‘थोक चोरी’ हुई। मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों – फ़र्ज़ी वोट, फ़र्ज़ी तस्वीर – पर चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाजपा इसका बचाव कर रही है, लेकिन मेरी बात को नकार नहीं रही है।”

राहुल ने आगे कहा, “मीडिया छोटे-छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे एक ब्राज़ीलियाई महिला ने वोट दिया। एक ब्राज़ीलियाई नागरिक की तस्वीर पर वोट कैसे हो गया?…हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान कहता है ‘एक व्यक्ति, एक वोट’। हरियाणा दिखाता है कि वहाँ ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ नहीं था। वहाँ ‘एक व्यक्ति, अनेक वोट’ था। वे बिहार में भी यही करने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात में भी यही हुआ।”