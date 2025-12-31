पश्चिम बंगाल आज TMC की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों का अड्डा बन गया: अमित शाह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने वहां के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही, वो लगातार वहां की ममता सरकार को घुसपैठियों के मुद्दे पर घेर रहे हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर सांसदों और विधायकों के साथ हुई बैठक की फोटो को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। साथ ही लिखा, आज कोलकाता में बीजेपी के सांसदों, विधायकों के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की।

उन्होंने आगे लिखा, स्वाधीनता संग्राम से लेकर धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र रहा पश्चिम बंगाल आज TMC की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों का अड्डा बन गया है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त कराने के लिए भाजपा सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।