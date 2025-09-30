  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की हो गयी मौज

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की हो गयी मौज

WhatsApp new Features and Upgrades: व्हाट्सएप (WhatsApp) ने अपने यूजर्स के की सुविधा के लिए नए फ़ीचर्स और अपग्रेड्स की घोषणा की है जो मेटा AI के साथ उन्हें और भी ज़्यादा रचनात्मक बनाएंगे। व्हाट्सएप की ओर से जारी किए गए नए लाइव और फ़ीचर्स और अपग्रेड्स में मोशन फोटो, एआई-संचालित चैट थीम, नए स्टिकर पैक समेत कई चीजें शामिल हैं। इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

WhatsApp new Features and Upgrades: व्हाट्सएप (WhatsApp) ने अपने यूजर्स के की सुविधा के लिए नए फ़ीचर्स और अपग्रेड्स की घोषणा की है जो मेटा AI के साथ उन्हें और भी ज़्यादा रचनात्मक बनाएंगे। व्हाट्सएप की ओर से जारी किए गए नए लाइव और फ़ीचर्स और अपग्रेड्स में मोशन फोटो, एआई-संचालित चैट थीम, नए स्टिकर पैक समेत कई चीजें शामिल हैं। इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

पढ़ें :- नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen Z का हिंसक प्रदर्शन, एक की मौत

WhatsApp के नए फ़ीचर

लाइव और मोशन फ़ोटो: अब आप iOS पर लाइव फ़ोटो और Android पर मोशन फ़ोटो शेयर कर सकते हैं – ध्वनि और गतिविधियों के साथ। आप अपने पलों को विभिन्न डिवाइस पर शेयर कर सकते हैं।

मेटा AI के साथ नई चैट थीम: यूजर्स अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और अपनी खुद की कस्टम चैट थीम बनाने के लिए मेटा एआई की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। (मेटा एआई सुविधाएँ सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।)

मेटा AI के साथ नए बैकग्राउंड: अब एआई के साथ, आप अपने वीडियो कॉल के लिए अनोखे बैकग्राउंड बना सकते हैं जो आपको आपके पसंदीदा माहौल में ले जाएँगे या कुछ नया आज़माएँगे। आप सीधे चैट में फ़ोटो और वीडियो लेते समय भी एआई बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं।

नए स्टिकर पैक: यूजर्स की चैट को और भी ज़्यादा भावपूर्ण और मज़ेदार बनाने के लिए नए स्टिकर पैक पेश किए गए हैं। फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज़ या वेकेशन पैक से स्टिकर डाउनलोड करें, जिनके प्यारे कैरेक्टर बिना कुछ कहे आपकी भावनाओं को बयां कर सकते हैं।

Easier ग्रुप सर्च: ग्रुप चैट के नाम कभी-कभी याद रखना मुश्किल हो सकता है। अब, अपने चैट टैब में ग्रुप में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आप जानते हों, और यह आपके कॉमन ग्रुप्स को दिखाएगा।

Android पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग: अब आप Android डिवाइस पर WhatsApp से सीधे दस्तावेज़ों को स्कैन, क्रॉप, सेव और भेज सकते हैं। यह सुविधा iPhone उपयोगकर्ताओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की हो गयी मौज

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की...

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से...

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज हुआ लाइव, फोन के स्पेक्स का भी खुलासा

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज...

Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और प्राइस

Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें...

8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने का मौका; ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बेस्ट डील

8GB RAM और 50MP कैमरे वाला फोन सिर्फ 7499 रुपये में खरीदने...

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक ने बताया मेडिकल फील्ड का Future

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक...