‘जब ‘लालटेन’ सत्ता में थी, तब बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन देखा गया…’ PM मोदी का आरजेडी पर बड़ा हमला

Bihar's Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये, हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद शासन के दौरान, जब 'लालटेन' सत्ता में थी, राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन देखा गया। उस दौरान बिहार की महिलाओं और माताओं को सबसे ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा। 

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “नवरात्रि के इस पावन पर्व में आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हो रहा है। अब तक 75 लाख बहनें इस योजना से जुड़ चुकी हैं और आज इन बहनों के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए हैं।” उन्होंने कहा, “…ये जो आजकल लूट की बातें चल रही हैं, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया चलता है तो सिर्फ़ 15 पैसे पहुँचते हैं, ये जो पैसा बीच में लूट लिया जाता था, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ…आज आपके खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं।”

पीएम मोदी ने कहा, “आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब बिहार में राजद की सरकार थी। लालटेन का राज था। उस दौरान, बिहार की माताओं, बहनों और महिलाओं ने अराजकता और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगता। उस समय, जब बिहार की प्रमुख सड़कें खस्ताहाल थीं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता था? जब ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी महिलाओं को सबसे पहले इन कठिनाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाती थीं। गंभीर परिस्थितियों में, उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार ने इन कठिन परिस्थितियों से उबरने में आपकी मदद के लिए दिन-रात काम किया है…”

बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “एक भाई को खुशी होती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, सुखी हो, उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए भाई जो भी आवश्यक हो, करता है। आज आपके दोनों भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज का यह कार्य भी इसका एक उदाहरण है। जब मुझे इस योजना के बारे में बताया गया, तो मुझे इसका विजन देखकर बहुत खुशी हुई। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा।”

