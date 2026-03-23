बचा हुआ इंटरनेट डाटा आधी रात को क्यों हो जाता है खत्म? सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों के नियमों पर उठाए सवाल

इस्तेमाल न हुआ मोबाइल डेटा आगे ले जाया जाना चाहिए। आम तौर पर, आधी रात 12 बजे के बाद एक नया डेटा साइकल शुरू होता है, इसलिए दिन का बचा हुआ डेटा भी आगे ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। ये बातें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को संसद परिसर में मीडिया से कही। इससे पहले उन्होंने सदन में भारत में इस्तेमाल न हुए प्रीपेड डेटा की रोज़ाना एक्सपायरी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इसे अनुचित बताया कि पैसे देकर खरीदा गया डेटा आधी रात को खत्म हो जाता है।
Parliament Budget Session Raghav Chadha : इस्तेमाल न हुआ मोबाइल डेटा आगे ले जाया जाना चाहिए। आम तौर पर, आधी रात 12 बजे के बाद एक नया डेटा साइकल शुरू होता है, इसलिए दिन का बचा हुआ डेटा भी आगे ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। ये बातें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को संसद परिसर में मीडिया से कही। इससे पहले उन्होंने सदन में भारत में इस्तेमाल न हुए प्रीपेड डेटा की रोज़ाना एक्सपायरी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इसे अनुचित बताया कि पैसे देकर खरीदा गया डेटा आधी रात को खत्म हो जाता है।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पोस्ट में कहा, “टेलीकॉम कंपनियाँ ‘डेली डेटा लिमिट’ वाले रिचार्ज प्लान देती हैं, जैसे हर दिन 1.5GB, 2GB या 3GB; यह लिमिट हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती है। कोई भी बचा हुआ डेटा आधी रात को खत्म हो जाता है, भले ही आपने उसके लिए पूरे पैसे दिए हों। आपको 2GB के लिए बिल किया जाता है। आप 1.5GB इस्तेमाल करते हैं। दिन खत्म होते ही बचा हुआ 0.5GB डेटा गायब हो जाता है। कोई रिफंड नहीं। कोई रोलओवर नहीं। बस खत्म। यह कोई गलती नहीं है। यह उनकी पॉलिसी है। इसे बेवजह इस्तेमाल करें, या आधी रात तक इसे खो दें। आज मोबाइल डेटा ऐसे ही काम करता है।”
उन्होंने आगे कहा, “मैंने संसद में यह मुद्दा उठाया – जिस डेटा के लिए हमने पैसे दिए हैं, उसे क्यों ज़ब्त कर लिया जाना चाहिए? बचा हुआ डेटा अगले साइकिल में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ग्राहक उस डेटा का इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। मेरी माँगें साफ़ हैं: 1. सभी यूज़र्स के लिए डेटा कैरी-फॉरवर्ड/डेटा रोलओवर की अनुमति दें… सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बचे हुए डेटा का रोलओवर देना चाहिए। दिन के आखिर में जो डेटा बच जाता है, उसे अगले दिन की डेली डेटा लिमिट में जोड़ देना चाहिए, न कि वैलिडिटी खत्म होते ही मिटा देना चाहिए।”
Telecom companies offer Recharge Plans with ‘𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬’ like 1.5GB, 2GB or 3GB per day, resetting every 24 hours. Any Unused Data EXPIRES at midnight, despite being fully paid for.
𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝐆𝐁. 𝐘𝐨𝐮 𝐮𝐬𝐞 𝟏.𝟓𝐆𝐁. 𝐓𝐡𝐞… pic.twitter.com/sWiJbKj2AV
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— Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 23, 2026
चड्ढा ने कहा, “2. अगले महीने के रिचार्ज अमाउंट के बदले इस्तेमाल न हुए डेटा को एडजस्ट करने का ऑप्शन दें… अगर कोई कस्टमर लगातार कई साइकल तक अपने डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है, तो अगले महीने के रिचार्ज अमाउंट में से उस डेटा की कीमत को एडजस्ट करने या उस पर डिस्काउंट देने का कोई तरीका होना चाहिए। कस्टमर को बार-बार ऐसी कैपेसिटी के लिए पैसे नहीं देने चाहिए जिसका वे इस्तेमाल ही नहीं करते।”
राज्यसभा सांसद ने लिखा, “३. इस्तेमाल न हुए डेटा को रिश्तेदारों और दोस्तों को ट्रांसफर करने की इजाज़त दें… इस्तेमाल न हुए डेटा को कस्टमर की डिजिटल प्रॉपर्टी माना जाना चाहिए। यूज़र्स को अपनी रोज़ाना की डेटा लिमिट में से अपना इस्तेमाल न हुआ डेटा दूसरों को ट्रांसफर करने की इजाज़त होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे दूसरों को पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे-जैसे हम एक डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, एक्सेस ऐसे डेटा पर निर्भर नहीं हो सकता जो गायब हो जाता है। अगर आपने इसके लिए पैसे दिए हैं, तो यह आगे बढ़ना चाहिए और इस्तेमाल के लिए आपका ही रहना चाहिए।”
इससे पहले राघव चड्ढा ने संसद में कंपनियों की ओर से ग्राहकों को लूटने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 28 दिन तक रिचार्ज की वैधता को 30-31 दिन करने की मांग की। भारत में टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल और मैसेज की सुविधाएं बंद कर देती हैं। जिसकी वजह से लोगों के पास इमरजेंसी कॉल या जरूरी OTP आने बंद हो जाते हैं। इस मुद्दे को चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया था।