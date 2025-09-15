India Win: क्यों भारतीय players ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ , सूर्य कुमार यादव ने बताया वजह

भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार यानि बीते कल सम्पन्न हुआ। भारत ने ये मुक़ाबला सात विकेट से अपने नाम लिया। जब से ये ऐलान हुआ था की भारत और पाकिस्तान एशिया कप साथ खेलेगा तब से भारत में इस चीज़ को लेकर जंग छिड़ गया था। इसके बाद मैच सही सलामत सम्पन्न हुआ।भारत की जीत से ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि भारतीय टीम ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया।

सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब

हैंडशेक को लेकर सूर्यकुमार यादव से पूछा गया तब भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसका कारण भी बताया है। बता दें कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार से सवाल पूछा गया कि क्या हाथ न मिलाने का फैसला उसी समय किया गया था या पहले से प्लानिंग थी. इस पर उन्होंने जवाब दिया,हम प्लेयर्स, बीसीसीआई और सरकार पहले से इस मामले में एकमत थे. हम जब यहां पर आए तो हमने फैसला किया था कि हम यहां केवल खेलने आए हैं और हमने अपने खेल से जवाब दे भी दिया.

इसके बाद सूर्या से दोबारा इस संबंध में सवाल पूछा गया कि क्या यह खेल भावना के विपरीत नहीं था. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा,कुछ चीजें जीवन में खेल भावना से आगे होती हैं. मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह दिया था कि हम पहलगाम हमले के सभी पीड़ितों और उनके पीड़ितों के साथ खड़े हैं. हम उनके साथ एकजुट हैं. हम यह जीत हमारी भारतीय सेना के जवानों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर में हिस्सा लिया था।

पाकिस्तानी कोच ने जताई निराशा

बता दें टॉस के टाइम भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. पूरे मामले पर पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हेसन का कहना है कि वह भारतीय प्लेयरों द्वारा हाथ न मिलाने से निराश हैं. मैच खत्म होने के बाद माइक हेसन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा,जाहिर है, हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा हुई कि हमारे विरोधी खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया. हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे. मैच के लिए यह एक निराशाजनक तरीका था. एक ऐसे मैच में, जहां हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। भारतीय टीम द्वारा हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया। माइक हेसन से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ इस बात का प्रभाव है कि हम मैच के अंत में बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। ऐसा नहीं हुआ। बस यही मैच का अंत था।