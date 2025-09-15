  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. India Win: क्यों भारतीय players ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ , सूर्य कुमार यादव ने बताया वजह

India Win: क्यों भारतीय players ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ , सूर्य कुमार यादव ने बताया वजह

भारत और पाकिस्तान का  मैच रविवार यानि बीते कल सम्पन्न हुआ। भारत ने ये मुक़ाबला सात विकेट से अपने नाम लिया। जब से ये ऐलान हुआ था की भारत और पाकिस्तान एशिया कप साथ खेलेगा तब से भारत में इस चीज़ को लेकर जंग छिड़ गया था। इसके बाद मैच सही सलामत सम्पन्न हुआ।भारत की जीत से  ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि भारतीय टीम ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत और पाकिस्तान का  मैच रविवार यानि बीते कल सम्पन्न हुआ। भारत ने ये मुक़ाबला सात विकेट से अपने नाम लिया। जब से ये ऐलान हुआ था की भारत और पाकिस्तान एशिया कप साथ खेलेगा तब से भारत में इस चीज़ को लेकर जंग छिड़ गया था। इसके बाद मैच सही सलामत सम्पन्न हुआ।भारत की जीत से  ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि भारतीय टीम ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया।

पढ़ें :- Asia Cup 2025: भारत से हार पर पाक‍िस्तानी जनता ने अपनी ही टीम को ही धो डाला, कहा-''एकदम फ‍िजूल गेम .........

सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब

हैंडशेक को लेकर सूर्यकुमार यादव से पूछा गया तब  भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसका कारण भी बताया है। बता दें कि  पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार से सवाल पूछा गया कि क्या हाथ न मिलाने का फैसला उसी समय किया गया था या पहले से प्लानिंग थी. इस पर उन्होंने जवाब दिया,हम प्लेयर्स, बीसीसीआई और सरकार पहले से इस मामले में एकमत थे. हम जब यहां पर आए तो हमने फैसला किया था कि हम यहां केवल खेलने आए हैं और हमने अपने खेल से जवाब दे भी दिया.

इसके बाद सूर्या से दोबारा इस संबंध में सवाल पूछा गया कि क्या यह खेल भावना के विपरीत नहीं था. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा,कुछ चीजें जीवन में खेल भावना से आगे होती हैं. मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह दिया था कि हम पहलगाम हमले के सभी पीड़ितों और उनके पीड़ितों के साथ खड़े हैं. हम उनके साथ एकजुट हैं. हम यह जीत हमारी भारतीय सेना के जवानों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर में हिस्सा लिया था।

 पाकिस्तानी कोच ने जताई निराशा 

पढ़ें :- तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

बता दें  टॉस  के टाइम भी  भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. पूरे मामले पर पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हेसन का कहना है कि वह भारतीय प्लेयरों द्वारा हाथ न मिलाने से निराश हैं. मैच खत्म होने के बाद माइक हेसन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा,जाहिर है, हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा हुई कि हमारे विरोधी खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया. हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे. मैच के लिए यह एक निराशाजनक तरीका था. एक ऐसे मैच में, जहां हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। भारतीय टीम द्वारा हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया।  माइक हेसन से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा,  मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ इस बात का प्रभाव है कि हम मैच के अंत में बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे।  ऐसा नहीं हुआ। बस यही मैच का अंत था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सांसद संजय रावत का बड़ा बयान पाकिस्तान ने मैच से कमाएं 25 हजार करोड़ कमाएं, ऐसे मैच पर थूकते है हम

सांसद संजय रावत का बड़ा बयान पाकिस्तान ने मैच से कमाएं 25...

Asia Cup 2025: भारत से हार पर पाक‍िस्तानी जनता ने अपनी ही टीम को ही धो डाला, कहा-''एकदम फ‍िजूल गेम .........

Asia Cup 2025: भारत से हार पर पाक‍िस्तानी जनता ने अपनी ही...

India Win: क्यों भारतीय players ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ , सूर्य कुमार यादव ने बताया वजह

India Win: क्यों भारतीय players ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ...

IND vs PAK: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ​लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारतीय टीम करेगी गेंदबाजी

IND vs PAK: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ​लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारतीय...

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद...

IND vs PAK: सुनील गावस्कर बोले- सरकार ने पाकिस्तान से खेलने का लिया फैसला, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता

IND vs PAK: सुनील गावस्कर बोले- सरकार ने पाकिस्तान से खेलने का...