बिहार में सरकार बदलेगी या नहीं? पहले चरण की वोटिंग से मिल गए संकेत

First phase voting percentage in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ। जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। इसके साथ ही इन सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि, मतदान को लेकर मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिला है, उससे साफ संकेत मिल गए हैं कि राज्य में सरकार बदलने वाली है।

दरअसल, बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 प्रतिशत मतदान हुआ है, जोकि पिछले विधानसभा चुनाव में हुए मतदान से करीब साढ़े आठ फीसदी मतदान ज्यादा है। इस बार राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। साल 2020 के चुनाव में पहले चरण में 71 सीटों पर 56.1 फीसदी वोटिंग हुई थी। मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी ने बिहार में बदलाव के संकेत दिये हैं और सियासी हलचल पैदा कर दी है। देश में जब-जब ज्यादा मतदान हुए हैं, उससे संकेत मिले हैं कि जनता बदलाव चाहती है। यानी सरकार बदल रही हैं। हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता है।

किस जिले में हुआ कितना मतदान

मुजफ़्फरपुर- 70.96 फीसदी

समस्तीपुर- 70.63 फीसदी

मधेपुरा- 67.21 फीसदी

वैशाली- 67.37 फीसदी

सहरसा- 66.84 फीसदी

खगड़िया- 66.36 फीसदी

लखीसराय- 65.05 फीसदी

मुंगेर- 60.40 फीसदी

सीवान- 60.31 फ़ीसदी

नालंदा- 58.91 फीसदी

पटना- 57.93 फीसदी

बेगूसराय- 69.27 फीसदी

भोजपुर- 58.27 फीसदी

बक्सर- 61.39 फीसदी

दरभंगा- 62.84 फीसदी

गोपालगंज- 66.58 फीसदी

सारण- 63.05 फीसदी

शेखपुरा- 61.73 फीसदी

