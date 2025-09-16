Wipro CyberShieldSM MDR : विप्रो और क्राउडस्ट्राइक की नई साझेदारी से डिजिटल सुरक्षा को मिलेगा AI का सहारा , डिजिटल ऑपरेशंस होगा  सुरक्षित

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो ने अमेरिकी कंपनी क्राउडस्ट्राइक के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
ये प्लेटफॉर्म मॉर्डन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) के जरिए काम करता है। इसमें बेहतर विज़िबिलिटी, AI-आधारित ऑटोमेशन जैसे कई फीचर्स शामिल हैं।
विप्रो लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क सर्विसेज टोनी बफोमांटे ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म क्राउडस्ट्राइक (Platform CrowdStrike) के AI-नेटिव प्रोडक्ट्स और विप्रो के सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मिलाकर तैयार किया गया है। इसका मकसद है कि कंपनियां किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दे सकें और अपने डिजिटल ऑपरेशन (Digital Operations) को लगातार सुरक्षित बनाए रखें। यह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म AI ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज (AI Automated Workflows) को सक्षम बनाता है।